2019-07-01T23:17:09+03:00
Экономика

Все хотят оффер

А мы продолжаем объяснять вам понятные значения непонятных бизнес-терминов
Ян РОЗЕНБЕРГ
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Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем.Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фото: Ольга КОРДЮКОВА

КОНКРЕТНО

Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем. Он привлекает внимание к продукту или, например, рабочему месту (если его получатель - соискатель вакансии), помогает выделиться среди конкурентов. Oффер - основа эффективного предложения. Ведь, как давно известно, продавать нужно не товар или услугу, а выгоду от его или ее приобретения. Оффер должен быть максимально четким, кратким и понятным клиенту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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