Все хотят оффер

КОНКРЕТНО

Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем. Он привлекает внимание к продукту или, например, рабочему месту (если его получатель - соискатель вакансии), помогает выделиться среди конкурентов. Oффер - основа эффективного предложения. Ведь, как давно известно, продавать нужно не товар или услугу, а выгоду от его или ее приобретения. Оффер должен быть максимально четким, кратким и понятным клиенту.