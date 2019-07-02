Все хотят оффер
А мы продолжаем объяснять вам понятные значения непонятных бизнес-терминов
Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Фото: Ольга КОРДЮКОВА
КОНКРЕТНО
Оффер - это конкретное коммерческое предложение, в котором прописаны все выгоды, получаемые потребителем. Он привлекает внимание к продукту или, например, рабочему месту (если его получатель - соискатель вакансии), помогает выделиться среди конкурентов. Oффер - основа эффективного предложения. Ведь, как давно известно, продавать нужно не товар или услугу, а выгоду от его или ее приобретения. Оффер должен быть максимально четким, кратким и понятным клиенту.
ИСТОЧНИК KP.RU