В Ярославле открывается III Всероссийский межвузовский GxP-саммит «Выбор лучших. Время вперед»

В Ярославле с 3 по 5 июля пройдет III Всероссийский межвузовский GxP-саммит: международный профессиональный конкурс соберет на одной площадке талантливых студентов и аспирантов, осваивающих специальности в сфере фармацевтики и биотехнологий. В этом году за звание лучших в конкурсе поборются 343 участника из 17 стран мира. Это студенты и аспиранты профильных вузов из России, Азии, Африки, Европы, Северной Америки и стран СНГ. Свои заявки на конкурс прислали 73 высших учебных заведения из 55 городов. Главная цель мероприятия – свести на одной площадке начинающих фармацевтов и их потенциальных работодателей - крупнейшие фармацевтические компании.

Саммит проводится уже в третий раз, его организаторами выступают Благотворительный фонд Духовной культуры и образования «Путеводная звезда» и ООО «Деловая Столица». Партнерами конкурса выступили Минпромторг России, Правительство Ярославской области и ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик». Впервые саммит прошел в 2017 году в Туле, в 2018 году он состоялся в Сочи. В этом году международное состязание молодых фармацевтов принимает у себя Ярославская область. На торжественной церемонии открытия прозвучит привествие от первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, представляющей Ярославскую область в Государственной думе.

Саммит собирает на одной площадке талантливых студентов и аспирантов, изучающих фармацевтику и биотехнологии из разных стран мира. Фото: put-zvezda.com

Участников саммита в течение трех дней ждет насыщенная программа: конкурсы, экскурсии и встречи с представителями крупнейших российских и зарубежных фармацевтических компаний. Для студентов и аспирантов это уникальная возможность лично пообщаться с признанными профессионалами, завязать полезные знакомства, набраться опыта и узнать о вакансиях и новинках фармацевтической отрасли из первых рук.

Во время саммита пройдет финал конкурса, который выявит лучших студентов и аспирантов. Его участники будут выполнять задания и получать за них баллы. Обладателям наивысших результатов вручат ценные призы. В экспертное жюри конкурса вошли руководители фармацевтических компаний, отраслевых ассоциаций и ВУЗов. Возглавил жюри директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

- Молодые ученые и разработчики активно представляют инновационные проекты, нацеленные на повышение качества жизни людей. И наша, регуляторов, производителей и экспертного сообщества, совместная задача вовремя поддержать такие проекты, - считает Владислав Шестаков. - Для талантливой молодежи открываются широкие перспективы на таких площадках, как GxP-саммит. Ведь здесь помимо конкурсных заданий молодежь может осуществить коммуникации и представить свои проекты прямому работодателю.

Участников саммита в течение трех дней ждет насыщенная программа: конкурсы, экскурсии и встречи с представителями крупнейших российских и зарубежных фармацевтических компаний. Фото: put-zvezda.com

В рамках саммита для его участников будет работать фармбизнес навигатор «Россия - страна открытых возможностей». На навигаторе будут представлены стенды фармацевтических компаний-спонсоров мероприятия «Фармимэкс», MSD, «Фармстандарт», «Оболенское», а так же других партнеров саммита. Благодаря ему студенты и аспиранты получат максимально полную информацию о вакансиях и профессиональных возможностях, а фармацевтические компании, постоянно ищущие новые таланты, смогут пополнить свои кадровые резервы.

- При разработке нашего карьерного навигатора мы постарались расширить горизонт планирования карьеры для студентов, - рассказала генеральный директор компании «Деловая Столица» Татьяна Рябко. - Мы решили дать возможность каждому пообщаться с HR руководителями компаний, узнать о возможных стажировках и вакансиях, а уже потом сделать самостоятельный выбор места работы. Это позволит значительно увеличить процент выпускников, трудоустраиваемых по специальности, ребята будут четко представлять свое место работы и тонкости профессии.