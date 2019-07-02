Москвичей приглашают на благотворительный забег 5275 фонда «Линия жизни» на ВДНХ

Преодолеть дистанцию и помочь тяжелобольным детям. Сделать это может каждый - 7 июля на ВДНХ. Всех неравнодушных москвичей приглашают на ежегодный благотворительный забег 5275 фонда «Линия жизни».

- Чтобы привлечь больше число участников было решено сделать дистанцию доступной даже для начинающих бегунов. Так у нас родилась идея разделить классический марафон 42 километра 195 метров на 8 равных частей, — рассказала проекту Открытые НКО президент фонда «Линия жизни» Фаина Захарова. — Сейчас пройдет 8-ой забег и мы вместе с теми, кто начинал с нами эту историю 8 лет назад, пробежим целый марафон. После финиша 2019 года концепция благотворительного забега фонда «Линия жизни» будет пересмотрена».

Участники от 15 лет и старше могут выбрать одну из двух дистанций: 5275 м и 8.0 км.

Дети и подростки 7-14 лет могут пробежать 1 км.

Старт - на площади Промышленности, перед павильоном "Космос". Открытие стартового городка состоится уже в 8 утра, а в 9 часов - будет официальное открытие мероприятия.

Благотворительный Забег 5275. Фонд "Линия жизни". 80 лет ВДНХ.

Всех, кто добежит до финиша, ждут памятные медали и горячий обед, а для победителей на дистанциях приготовлены кубки и призы от фонда и партнеров. Кстати, дизайн медалей посвящен 80-летию ВДНХ.

Зарегистрироваться на забег можно на портале Russia Running. У каждого спортсмена есть свой личный кабинет, где можно не только отслеживать свои достижения, но также скачать фотографии, видео-финиш и получить сертификат участника.

В базовом комплекте за пожертвование в размере от 600 рублей все участники получают чип хронометража и стартовый номер. Все пожертвования от забега 5275 пойдут на помощь подопечным фонда "Линия жизни" - тяжелобольным детям с костной саркомой.

- В этом году мы помогаем Старикову Глебу. У мальчика остеосаркома левой бедренной кости. Стоимость оперативного лечения: 3 273 316,70 руб. Ребенку будет установлен неинвазивный раздвижной эндопротез индивидуального изготовления. Сейчас Глеб прошел 3 курса химиотерапии с устойчивым положительным эффектом. Не смотря на все сложности проводимой терапии ребенок очень жизнерадостный. Мальчику удалось закончить 6 класс со средним балом в 4,75. Парень увлекается историей, математикой может часами рассказывать о футболе, анализировать и разбирать футбольные матчи со своим братом-близнецом Гордеем. Старший брат Георгий планирует принять участие в нашем благотворительном забеге и поддержать младшего брата вместе со своими друзьями, — говорят организаторы.