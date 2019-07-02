Сотрудница московского зоопарка восхитила британцев, отогнав белого медведя веником
Знаменитое британское издание Daily Mail опубликовало статью о том, как уборщица Московского зоопарка отогнала белого медведя веником, который проник в вольер во время уборки.
Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что хищник подходит к сотруднице зоопарка, которая убирает помещение. Женщина, не растерявшись, выставила перед собой веник и совок, не позволяя медведю приблизиться.
Британских интернет-пользователей восхитило хладнокровие и смелость сотрудницы зоопарка.
- Невероятно храбрая женщина, — отметил пользователь под никнеймом Michael.
- Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо, —восхитился поведением женщины пользователь pentathol.
- Удивительная женщина... Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь, — подытожил MillicentPc.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что сотрудница московского зоопарка отбилась от медведя веником. Огромный хищник зашел в вольер, когда женщина убиралась, и подкрался к ней со спины.
В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком.
ИСТОЧНИК KP.RU