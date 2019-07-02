2019-07-02T11:18:24+03:00
Общество

Сотрудница московского зоопарка восхитила британцев, отогнав белого медведя веником

Британские интернет пользователи подчеркнули, что женщина держалась очень твердо и спокойно
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Москве уборщица зоопарка восхитила британцев, отогнав белого медведя веникомВ Москве уборщица зоопарка восхитила британцев, отогнав белого медведя веникомФото: Михаил ФРОЛОВ
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Знаменитое британское издание Daily Mail опубликовало статью о том, как уборщица Московского зоопарка отогнала белого медведя веником, который проник в вольер во время уборки.

Ранее в Сети появилось видео, на кадрах которого видно, что хищник подходит к сотруднице зоопарка, которая убирает помещение. Женщина, не растерявшись, выставила перед собой веник и совок, не позволяя медведю приблизиться.

Британских интернет-пользователей восхитило хладнокровие и смелость сотрудницы зоопарка.

- Невероятно храбрая женщина, — отметил пользователь под никнеймом Michael.

- Это храбрость, когда каждый инстинкт призывает убежать, а вы держитесь твердо, —восхитился поведением женщины пользователь pentathol.

- Удивительная женщина... Она молодец. Спокойствие спасло ей жизнь, — подытожил MillicentPc.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что сотрудница московского зоопарка отбилась от медведя веником. Огромный хищник зашел в вольер, когда женщина убиралась, и подкрался к ней со спины.

В Московском зоопарке сотрудница остановила белого медведя веником и совком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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