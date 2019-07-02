В Чехию пока полетим: ограничения для российских авиакомпаний сняты до 7 июля

Полеты российских авиакомпаний в Чехию вновь разрешены. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте Минтранса Чешской республики.

Чешский Минтранс в сообщении для прессы также подтвердил суть разногласий: они связаны с полетами «Чешских авиалиний» из Праги в Сеул через Сибирь. Как следует из сообщения, утром 2 июля Минтранс России выдал «Чешским авиалиниям» нужное разрешение — но временно, сроком до 7 июля. Соответственно, до той же даты теперь продлены и те разрешения на полеты российских авиакомпаний, которые были аннулированы.

Напомним, сегодня утром о проблемах с полетами в Чехию объявили «Аэрофлот», и «Уральские авиалинии» и «Победа». Причина — решение аннулировать выданные разрешения на полеты в Прагу и Карловы Вары.

«Аэрофлот» сообщил, что отменяет 4 из 6 рейсов за 2 июля: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. У «Победы» возникли проблемы в рейсом в Карловы Вары, который должен улететь туда в четверг.

«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Прагу из Екатеринбурга и из подмосковного Жуковского. Позже стало известно, полет из Екатеринбурга все же состоится, хотя и со значительным опозданием.

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