В Москва-Сити на высоте 327 метров открыли фабрику шоколада

Смотровая площадка Panorama360 становится раем для сладкоежек. На высоте 89 этажа в башне "Федерация" Москва-Сити можно не только поесть мороженое, но и шоколад. Ранее здесь открыли фабрику по производству пломбира и эскимо. Стаканчики с мороженым посетители площадки могут есть, сколько угодно. И это, конечно, привлекало не только детей, но и взрослых. А теперь на той же высоте, 327 метров, открыли фабрику шоколада. Процесс, как мне казалось сложный, но шоколатье говорят, что всего 11 аппаратов и свежайший шоколад готов. Изготавливают по итальянскому рецепту: 33% какао-бобов, 33% масла, 33% молока.

Вид на столицу с высоты смотровой площадки.Фото: Алиса ТИТКО

- Мы на месте обжариваем какао-бобы, которые привезли из Перу, дробим их. Изготавливаем какао-масло. После все смешиваем, добавляем молоко и сахар, - рассказывает шоколатье Элина.

- Очень сладко, - говорю.

- Детям нравится.

Шоколад получается очень сладким, но дети остаются довольными.Фото: Алиса ТИТКО

Молочный шоколад льется рекой, им покрывают фундук, формируют конфетки. На фабрике сладости можно есть сколько угодно, а еще купить продукцию. Цены, конечно, космические. Коробочка с молочным шоколадом - 450 рублей (95 грамм), фундук в шоколаде - 480 рублей (140 грамм).

Важно

- унести с собой плитку шоколада и мороженое - нельзя;

- цена на билет на смотровую площадку не изменилась - 1200 рублей (взрослый), 1000 рублей (детский).