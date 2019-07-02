2019-07-02T14:28:47+03:00
Происшествия

Радиоведущий ВГТРК подозревает коллег в краже iPhone и 130 тыс. рублей

Андрей Будберг заявил в полицию о краже на рабочем месте.
Артем ДЕГТЯРЕВ
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Радиоведущий Андрей Будберг.Радиоведущий Андрей Будберг.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мужчина добирался домой на такси, которое заказал коллега и только дома обнаружил, что его iPhone пропал. Спустя менее часа со счета радиоведущего исчезли 130 тыс. рублей.

Инцидент произошел поздним вечером 30 июня в Москве. Ведущий радио "Маяк" Андрей Будберг собирался с работы домой и воспользовался такси, которое заказал его коллега. Добравшись до своей квартиры на Ленинградском шоссе, радиоведущий заметил, что всю дорогу не пользовался телефоном. Проверив карманы, догадка подтвердилась - телефон исчез, а всего через час со счета Андрея пропали 130 тысяч рублей.

- В полицию обратился 58-летний радиоведущий компании ВГТРК Андрей Будберг. Мужчина пояснил правоохранителям, что вернулся домой с работы около полуночи 30 июня и обнаружил пропажу своего телефона iPhone 7. Спустя 40 минут после обнаружения пропажи с банковского счета Андрея исчезли 130 тысяч рублей. Последний раз свой телефон он видел на столе на рабочем месте, - рассказал КП источник в правоохранительных органах

Общий ущерб от действий неизвестного составил 175 тысяч рублей. В настоящий момент полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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