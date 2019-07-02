Больше половины россиян собираются работать после достижения пенсионного возраста

Нянчить внуков, полоть грядки на даче и сидеть вечером на лавочке возле подъезда — не такой старости хотят для себя россияне. Как следует из опроса, проведенного Рострудом, больше половины трудоспособного населения не собираются выходить на заслуженный отдых. И это при том, что пенсионный возраст недавно повысили до 65 лет для мужчин и 60 женщин.

Треть опрошенных намерены после получения права на пенсию продолжать трудиться по специальности, а четверть хотели бы поменять ее на работу попроще но с неполным графиком. А 27,6% заявляют, что после 60 или 65 собираются засесть за учебники? Чтобы получить дополнительное образование, которое даст им возможность подыскать непыльную удаленную работу.

При этом подавляющее большинство респондентов — 77,6% - отдают себе отчет, что их карьера после достижения пенсионного возраста зависит в первую очередь от отношения к ним работодателя.

КОНКРЕТНО

56,3% россиян хотели бы продолжать работать после достижения пенсионного возраста

27,1% предпочли бы отдыхать

16,6% еще не задумывались об этом.