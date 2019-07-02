2019-07-02T14:31:40+03:00
Экономика

Больше половины россиян собираются работать после достижения пенсионного возраста

Треть надеется сохранить свои нынешние места
Дмитрий КОЗУРОВ
Поделиться:
Больше половины россиян не собираются выходить на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста.Больше половины россиян не собираются выходить на заслуженный отдых по достижению пенсионного возраста.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Нянчить внуков, полоть грядки на даче и сидеть вечером на лавочке возле подъезда — не такой старости хотят для себя россияне. Как следует из опроса, проведенного Рострудом, больше половины трудоспособного населения не собираются выходить на заслуженный отдых. И это при том, что пенсионный возраст недавно повысили до 65 лет для мужчин и 60 женщин.

Треть опрошенных намерены после получения права на пенсию продолжать трудиться по специальности, а четверть хотели бы поменять ее на работу попроще но с неполным графиком. А 27,6% заявляют, что после 60 или 65 собираются засесть за учебники? Чтобы получить дополнительное образование, которое даст им возможность подыскать непыльную удаленную работу.

При этом подавляющее большинство респондентов — 77,6% - отдают себе отчет, что их карьера после достижения пенсионного возраста зависит в первую очередь от отношения к ним работодателя.

КОНКРЕТНО

56,3% россиян хотели бы продолжать работать после достижения пенсионного возраста

27,1% предпочли бы отдыхать

16,6% еще не задумывались об этом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Военная ипотека и курсы финансовой грамотности: как «Промсвязьбанк» решает гражданские задачи военнослужащих
ПСБ активно работает над тем, чтобы сделать жизнь военнослужащего комфортнее, в том числе разобраться с такой непростой темой, как личные финансы, Прежде чем предложить конкретные решения и сервисы, банк провел серьезные исследования
Новости 24