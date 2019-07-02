2019-07-02T14:48:31+03:00
Происшествия

Житель Подмосковья угонял машины на эвакуаторе

Иномарки он сдавал на запчасти [видео]
Анастасия ВАРДАНЯН
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Задержанный угонщик заявил, что раскаивается и пообещал возместить ущерб.Задержанный угонщик заявил, что раскаивается и пообещал возместить ущерб.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Угон иномарки от одной из станций метро в Москве больше похож на операцию по спасению заглохшей машины. Весь процесс сняли камеры наружного наблюдения. Средь бела дня машину аккуратно погрузили на платформу эвакуатора и увезли. Но сомнений в том, что эвакуатор вызвал вовсе не владелец машины, а угонщик нет. Мужчина задержан и уже во сем признался.

- Установлено, что злоумышленник, находясь возле одного из домов по улице Шоссейная, вызвал службу эвакуации автомобиля для транспортировки не принадлежащего ему транспортного средства. Сотрудник организации погрузил машину, припаркованную на неохраняемой стоянке, и доставил её в указанное правонарушителем место. Общая сумма ущерба составила более 500 тысяч рублей, – сообщила "Комсомолке" начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Водитель эвакуатора не подозревал подвоха. Подозреваемый заверил, что машина принадлежит именно ему. На самом же деле он несколько суток готовился к угону.

- Я следил за этой машину три дня. Владелец всегда оставлял ее у станции метро и возвращался только вечером, - признался преступник следователям.

Иномарку уже вернули владельцу. Вот только сказать, что в целости и сохранности никак нельзя.

Угнанный автомобиль неспеша продавали на запчасти. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Угнанный автомобиль неспеша продавали на запчасти.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

- Я работал по заказу. Машину продал на запчасти. Заработал 150 тысяч рублей, - признался угонщик. Мужчина заверил, что раскаивается и пообещал возместить ущерб. Но, скорее всего, этот угон лишь один из эпизодов.

- Ранее он уже был судим по статье "Кража". Отрабатывается его причастность к другим угонам автомобилей с помощью эвакуатора, - пояснили "КП" в УМВД РФ по Москве.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Дожидаться решения суда он будет под стражей.

Житель Подмосковья угонял машины на эвакуаторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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