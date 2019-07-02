Беглому убийце банды ГТА дали пожизненный срок

Путь этой кровавой банды мигрантов из Средней Азии, которая орудовала на дорогах Подмосковья в 2012 -2014 годах был устлан трупами автолюбителей. Они подбрасывали на дороги стальные шипы, а владельцев авто расстреливали в тот момент, когда они меняли проколотые шины. Трусливые подонки стреляли людям в спину или затылок, а затем обшаривали карманы. На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженный побег из зала суда. И вот осужден последний член банды. Он получил справедливое наказание - пожизненное.

"Следствием установлено, что Хазратхон Додохонов вместе с другими подсудимыми Холиком Субхановым, Фазлитдином Хасановым, Абдумукимом Мамадчоновым, Мирзомавлоном Мирзошариповым вступили в сговор на совершение совместного побега из-под стражи. 1 августа 2017 года в здании Московского областного суда указанные лица напали в лифте на сотрудников полиции, которые их конвоировали. Похитив служебное оружие конвоиров и совершив побег из-под стражи, подсудимые открыли огонь по сотрудникам полиции и Росгвардии, принимавшим меры к пресечению побега и защите лиц, находившихся в тот момент в здании суда. В ходе последовавшей перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения. Додохонов был доставлен в больницу, где получил медицинскую помощь. При отражении нападения получил тяжелое ранение сотрудник Росгвардии, здоровью двух сотрудников полиции был причинен вред средней тяжести, - сообщила итоги расследование официальный представитель СК России Светлана Петренко.

За посягательства на жизнь сотрудников Росгвардии, побег из-под стражи и хищение оружия приговором суда Додохонову назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы, а по совокупности приговоров, с учетом прежнего - пожизненное лишение свободы.

"В ходе следствия Додохонов пытался преуменьшить свою роль, утверждая, что другие соучастники склонили его к совершению преступления, а также симулировал психическое расстройство, однако результаты проведенной психолого-психиатрической экспертизы подтвердили его вменяемость. Собранные доказательства свидетельствуют о том, что Додохонов сам принимал активное участие в планировании побега из-под стражи и нападении на конвоиров.

Изъятые у членов Банды ГТА оружие и документы. Фото СК РФ

На данный момент Додохонов уже осужден за другие нападения, совершенные в составе так называемой банды ГТА. При этом он участвовал в наибольшем количестве преступлений, совершенных бандой, и его обвинение по сравнению с другими соучастниками было самым объемным", - охарактеризовала осужденного Петренко.

Заслуженное наказание. Действительно, именно Додохонова можно считать самым кровожадным и изворотливым убийцей банды.

Как выяснила "Комсомолка" Додохонов носил сразу три клички Фарход, Бука, Полвон (с перс. и узбек. - Проворный богатырь). Вся банда носила вторые имена.

Вот выдержка из показаний Додохонова: "В июне 2013 года в автосервисе на Ленинградском шоссе я познакомился с Рустамом - Гулем (главарь банды). Он был очень набожным. На встречах мы учились конспирации и самообороне. Оружие нам Рустам выдавал перед нападениями. Он называл это "работой"".

"Гуль по-персидски - цветок (отсюда девичье имя Гульчитай). Верующего мусульманина так не назовут, - пояснил корреспонденту "КП" собеседник в спецслужбах. - Но если первая буква "г" глухая, то в арабской, персидской и доисламской мифологии так называют джинна с отвратительной внешностью, бараньими рогами и копытами. Правоверный мусульманин никогда не даст себе такую кличку.

Согласно древним исламским писаниям, Гуль по имени Иблис (или Шайтан) был сброшен с неба на землю за то, что ослушался Аллаха и уговорил первого человека Адама вкусить запретный плод. Аналог Гуля в христианстве - змей-искуситель, а в Древней Руси - упырь, вурдалак. Иной трактовки клички Гуль нет.

Очевидно, что банду ГТА объединяли идеи "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация).

Никакого смысла в ограблениях случайных автомобилистах не было: в 2012 году бандиты ГТА убили таксистов ради 2 стареньких машин общей стоимостью меньше 250 тысяч рублей. Телефонов, навигаторов и видеорегистраторов сняли с авто на 472 тысячи, наличными взяли 405 тысяч. А в 2014-м набрали вещей на 100 тысяч рублей и наличными - 170 тысяч. При этом все члены банды имели постоянное место работы в различных мастерских.

Не исключено, что бандиты совершали диверсии в столичном регионе по заданию террористических организаций, которые находились на Ближнем Востоке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главарь «банды ГТА» платил тысячу рублей за жертву на дороге, а краденые украшения раздавал женам подельников

«Банда ГТА» лютовала на дорогах Подмосковья с марта 2012-го по ноябрь 2014-го. Такое название ей дали по аналогии с американской компьютерной игрой GTA, где грабители убивают автомобилистов.

На счету 18 членов банды - 17 доказанных убийств и вооруженная попытка побега в здании Мособлсуда. Этот побег оставил не меньше вопросов, чем сами преступления группировки. (подробности)