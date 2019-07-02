Ситуация с рейсами в Чехию: что делать пассажирам

Новость про отмену рейсов из России в Чехию огорошила утром во вторник, 2 июля, многих отпускников и работников турфирм. А в Чехию-то почему? В отличие от Грузии, никакой политики. Чешские власти защищают интересы своих авиакомпаний, летающих в Россию либо над нашей территорией в Азию. “Возникшая ситуация в авиатранспортном сообщении между Чехией и Россией является результатом недостигнутого соглашения между управлениями авиационных полетов обеих стран”, - объясняют в Минтрансе Чехии.

Страдают же, как водится, пассажиры. И хотя уже через несколько часов после запрета полеты российским авиакомпаниям вновь разрешили, вопросов остается много. Тем более что разрешили временно – до 7 июля. Дальше все будет зависеть от того, договорятся ли чиновники двух стран. Скорее всего, да. Но давайте изучим ситуацию в деталях.

КТО ПОСТРАДАЛ, А КТО НЕТ

В первую очередь пострадали пассажиры “Аэрофлота”, которые должны были лететь в Прагу из Москвы либо из чешской столицы в российскую во вторник, 2 июля.

У национального перевозчика шесть регулярных рейсов в Прагу в день: SU2010 с вылетом в 7.30 утра из “Шереметьево”, SU2012 в 10.10, SU2018 в 13.00, SU2014 в 14.55, SU2024 в 17.00, SU2016 в 19.15. Четыре из них “Аэрофлот” 2 июля был вынужден отменить, потому что чешские власти не дали разрешения на полеты. Соответственно, и обратные рейсы из Праги во вторник тоже не состоятся. Как отмененный значится на онлайн-табло “Шереметьево” и рейс SU2014 в 14.55 на 3 июля.

Получается, планы сорваны у пассажиров десяти рейсов – а это около 1500 человек, так как между Москвой и Прагой обычно летают самолеты А320, рассчитанные на 150 – 180 пассажиров, в зависимости от компоновки салона.

Но. Сегодня “Аэрофлот” все же выполнит как минимум два рейса. Один из них, в 10.10 утра вылетевший из Москвы, уже приземлился в Праге – и его выполнял его лайнер А330-200, способный перевезти более 200 человек. Следующий должен вылететь в 17.00, причем перевозчик поставил огромный борт А330-300, вмещающий больше 300 пассажиров. Таким образом, многие обладатели билетов на отмененные рейсы улетели либо улетят в тот же день, просто в другое время. Да, понервничали, но все же не остались в залах ожидания.

Через несколько часов после введения запрета полеты российским авиакомпаниям вновь разрешили. Фото Сергей Савостьянов/ТАСС

“Аэрофлот” предлагает также вернуть деньги за билет на отмененные рейсы, если путешественникам так удобнее. Либо поменять маршрут и вместо Праги отправиться в другой европейский город. И то, и другое – без всяких доплат. Кроме того, рассматривает доставку своих пассажиров на рейсах других перевозчиков, если более вместительных бортов на всех не хватит.

Приводим официальное сообщение “Аэрофлота”:

"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва - Прага Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы: SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019 за 2 июля. Аэрофлот продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025.

Пассажиры отмененных рейсов будут перевозиться на рейсах SU2012/2013 и SU2024/2025, а также передаваться на рейсы других перевозчиков. Пассажиры получают все необходимые услуги согласно Федеральным авиационным правилами и стандартам авиакомпании.

Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за 2 июля (включая рейс SU2017 за 3 июля) предлагается оформить возврат перевозки без сборов или оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута”.

КОГО ЭТО НЕ КОСНУЛОСЬ

Из России в Чехию летают также “Победа” (в Карловы Вары из Москвы) и “Уральские авиалинии” (в Прагу из Москвы и Екатеринбурга).

У “Победы” ближайший рейс – в четверг, 4 июля, следующий в воскресенье, 7 июля. Поскольку с полетами вплоть до 7 июля вроде бы все решили, пассажиров лоукостера чехарда коснуться не должна.

Рейс “Уральских авиалиний” из московского аэропорта “Жуковский” 2 июля вылетел с опозданием на 2 часа – вместе положенных по расписанию 10.50 в 12.52. Рейс из Екатеринбурга вместо 7.50 утра отправлен в 12.15. Судя по всему, как только дождались разрешения на полет.

Пассажиров “Чешских авиалиний” и еще одной чешской авиакомпании Smart Wings проблемы не коснулись вообще, у них вопросов с разрешением на полеты от своих властей не было.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КУПЛЕНЫ БИЛЕТЫ В ПРАГУ

Если на даты до 7 июля – спокойно собирать чемоданы. На всякий случай, конечно, стоит уточнить статус рейса в колл-центре авиакомпании и на онлайн-табло аэропорта.

Если собираетесь лететь после 7 июля – пока имеет смысл лишь ждать и надеяться, что авиационные власти России и Чехии между собой договорятся и сбоев больше не будет. На всякий случай можно подстраховаться, а именно:

- списаться с отелем или апартаментами, если они уже забронированы. Предупредить, что возможен вот такой форс-мажор и вы можете приехать на день позже. Как минимум чтобы бронирование ваше не отменили, если не доберетесь вовремя. Также провертье условия бронирования: можно ли его отменить или поменять даты и какие за это предусмотрены штрафы.

- посмотреть, из каких еще аэропортов более-менее удобно добираться к тому городу, куда вы собираетесь (не все же летят в Прагу, многие оттуда едут поездами и автобусами дальше по Европе). “Аэрофлот” сегодня предлагал пассажирам отменненных рейсов лететь в любой другой город Европы – если ситуация повторится, вы будете готовы.

- менять или сдавать билеты сейчас нет смысла – заплатите все положенные по вашему тарифу штрафы.

ЦИФРЫ

131 тысяча российских туристов побывали в Чехии с января по март 2019 года – на 9% меньше, чем годом раньше. За год Прагу, Карловы Вары и другие чешские города посещают около 500 тысяч россиян.

По данным Национального туристического управления Чехии.

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