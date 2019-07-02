Собянин упростил правила выдачи парковочных разрешений

Сегодня, 2 июля, на заседании президиума правительства Москвы мэр Сергей Собянин утвердил новые правила выдачи парковочных разрешений. Они начнут действовать в столице с 12 июля. Новшества касаются таких жителей:

1. Многодетные семьи - срок действия парковочного разрешения для них увеличен с 1 года до 3 лет. Теперь документ нужно будет переоформлять не каждый год, а лишь раз в 3 года. Напомним, сегодня в столице из 147 тысяч многодетных родителей парковочное разрешение получили 75,5 тысяч. При этом каждый третий из тех, кто оформил такой документ, пользуется им ежедневно.

2. Резиденты-собственники или наниматели жилья - смогут подтвердить своё согласие на оформление парковочного разрешения удаленно через Портал госуслуг mos.ru. Им больше не придётся ходить, как сейчас, в центры госуслуг "Мои документы" или заверять согласие у нотариуса. Этот документ нужен, если в квартире несколько собственников или нанимателей. Сегодня из 82 тысяч резидентов согласие сособственников при оформлении разрешения получают порядка 40 тысяч резидентов.

3. Все многодетные семьи и резиденты - смогут пользоваться новым сервисом дополнительного информирования о приостановлении действия парковочного разрешения. К примеру, документ становится временно недействительным, если у водителя есть неоплаченные штрафы или истек срок действия разрешение. Сообщение о "заморозке" бумажки теперь можно получать через "личный кабинет" на Портале госуслуг, а также с помощью смс, электронной почты и через приложение "Парковки Москвы". Напомним, резидентное парковочное разрешение дает право на бесплатную парковку в пределах муниципального района Москвы, в котором находится квартира резидента, ежедневно с 20.00 до 8.00 в течение 1, 2 или 3 лет по его желанию. Затем документ нужно продлевать, если необходимо. Для круглосуточной парковки придется после получения резидентного парковочного разрешения внести оплату в 3 000 рублей за год, 6 000 рублей за два года и 9 000 рублей за три года.