2019-07-02T14:40:48+03:00
Экономика

Дальний Восток хотят оставить без судостроения

Почему ФАС приняла принципы госстимулирования развития отрасли за ограничение конкуренции
Владимир ЗАМИРСКИЙ
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Развитие судостроения на Дальнем Востоке пока под вопросом. Фото автора.Развитие судостроения на Дальнем Востоке пока под вопросом. Фото автора.
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Реанимация судостроения на Дальнем Востоке опять оказалась под вопросом. Пациенту хотят отказать в лечении. Стоило появиться разработанному Минсельхозом проекту постановления, где говорится, что вылов крабов и строительство судов-краболовов необходимо производить по принципу «где ловим, там и строим», как тут же всплыли оппоненты.

На верфях Дальнего Востока, по расчётам Минсельхоза, планировалось построить в течение пяти лет 31 судно - в рамках обязательств по крабовым аукционам, которые будут разыграны для региона. При этом девять дальневосточных судостроительных заводов (СРЗ), в том числе Находкинский, Славянский, Ливадийский, Амурский и Хабаровский, официально подтвердили в Минпромторг, что готовы даже перевыполнить этот заказ и выпустить на четыре судна больше. По словам заместителя главы Минсельхоза, руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, в Минпромторге засомневались: а справятся ли верфи? Немало ли у них компетенций. Неверие в силы судостроителей у ведомства, которое призвано развивать и стимулировать эту отрасль, выглядит странно. Глава Росрыболовства подтвердил, что сейчас ряд верфей активно проявляет интерес к развитию новых мощностей с использованием тех, которые не работают на полную мощность. И отметил, что «им нужен действительно серьезный заказ». И он подвернулся. Стоит отметить, что еще до аукционов потенциальные участники вышли на переговоры с заводами для бронирования заказов по строительству краболовов. Кроме того, опасения министерства беспочвенны в том, что, например, «Амурский судостроительный завод», задействованный на строительстве подводных лодок и военных кораблей, не справится с краболовами. Они не самые сложные с технической точки зрения суда. И теперь, по словам Ильи Шестакова, Росрыболовство будет искать компромисс:

- Сейчас решаем, чтобы часть этих судов - 15 единиц - должна быть построена на дальневосточных верфях.

Мало, конечно, но даже у этого урезанного подхода нашлись противники. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила против этого предложения, заподозрив в нем к принципы ограничения конкуренции. Этого и опасались дальневосточники.

- Антимонопольная служба считает, что у нас единое экономическое пространство. И сами компании должны выбирать, где им строить. По их мнению, такое ограничение приведёт к сокращению конкуренции, - сказал на пресс-конференции Илья Шестаков.

Отметим, что реакция ФАС удивительна. Ведь речь идет не об ограничении конкуренции, а о государственном стимулировании развития базовой отрасли в прибрежных регионах страны. Если квотная рента изымается у дальневосточников, то справедливо направлять инвестиции в тот регион, откуда что-то забрали. Тем более, что ограничения, направленные на развитие ДФО, уже есть и ранее не вызывали никаких возражений. Недавно правительство точно так же ограничило строительство заводов рыбопереработки только теми регионами, где рыбу вылавливают по так называемым «инвестиционным» квотам.

Разрешив допуск к аукциону через условие построить флот, государство, таким образом, направило средства бизнеса в отрасль - это и есть регулирование. К тому Дальний Восток обозначен президентом РФ, как приоритетный для развития. Поэтому действия правительства в плане обеспечения заказами верфей ДВ, это и есть последовательная политика по развитию, а не ограничение конкуренции! Тем более, что там достаточно предприятий судостроения, которые как раз и будут конкурировать между собой. Почему суда для дальневосточников должны возводиться на волжских судостроительных заводах? Дальневосточники же не строят нефтеналивные суда и зерновозы, которыми были загружены в последние годы верфи Волжского бассейна, что и позволило им сохранить свой производственный потенциал и компетенции, о возможной потере которых на Дальнем Востоке и говорит глава Росрыболовства Илья Шестаков. По оценкам экспертов, благодаря новым заказам на Дальний Восток могут прийти 60 млрд рублей. И федеральный центр в целом поступает по справедливости, обменивая ресурсы ДФО на судостроительный прорыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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