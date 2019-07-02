Оппозиция натравила на пранкера Вована полицию .

Решивший участвовать в выборах в Мосгордуму самовыдвиженец Владимир Кузнецов (более известный как пранкер Вован) отправился на так называемый "Фестиваль независимых кандидатов" на Цветном бульваре - на тусовку оппозиции посмотреть, себя показать. Из известных кандидатов либерального лагеря на акции почти никого не оказалось, а вот незваного конкурента там восприняли в штыки.

"Стендов с плакатами кандидатов было много, чего не скажешь о желавших поставить подпись за любимого оппозиционера. Одна организаторша под конец шоу очень радовалась, что сумела собрать аж семь (!) подписей. Волонтеры принесли мой баннер и просто растянули его, держа в руках, поодаль от общего оппозиционного действа. Скучающий народ оживился. Такая конкуренция не могла остаться незамеченной, - рассказал потом "КП" Владимир Кузнецов. - К нам, выпучив глаза, подбежала дама-органитор и стала кричать, чтобы мы немедленно убрали баннер. Самое интересное, что она же со сцены вещала, что здесь будут рады помочь всем независимым кандидатам. Теперь же принялась угрожать полицией, а представляться и объяснять причины запрета отказалась. Через пару минут она прибежала уже с полицейскими, которые попросили нас свернуть плакат. Чтобы не ставить под удар волонтеров, мы сняли баннер и покинули этот "самый независимый фестиваль". Вот такое гадкое лицемерие оппозиционеров, испугавшихся открытой конкуренции. Получается, как бы наша маленькая тусовочка сама решает, кто тут более независимый и кто их устраивает. Оппозиция обвиняет власть в том, что им мешают собирать подписи, а по факту как раз сама ведет себя именно так".

Напомним, выборы в Мосгордуму седьмого созыва пройдут 8 сентября.