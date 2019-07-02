2019-07-02T17:22:44+03:00
Спорт

«Спартак» продал своего лучшего форварда: Зе Луиш заплакал, прощаясь с командой

Нападающий перешел в «Порту» [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Зе Луиш дал волю эмоциям, прощаясь со Спартаком.Зе Луиш дал волю эмоциям, прощаясь со Спартаком.Фото: YouTube
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Московский «Спартак» расстался со своим нападающим Зе Луишем. Африканец перешел в «Порту» за 8.5 миллионов долларов. Это на два миллиона больше, чем заплатили за него красныо-белые четыре года назад. За это время Зе Луиш стал одним из лидеров клуба и помог спартаковцам спустя много лет стать чемпионами страны.

В прошлом сезоне 28-летний форвард из Кабо-Верде сыграл в чемпионате России 24 матча и, забив 10 мячей, стал лучшим бомбардиром команды.

Зе Луиш в «Порту» не потеряется, тем более, что до переезда в Росию он играл в чемпионате Португалии. А вот заменить его в команде, по идее, должен новичок «Спартака» - нападающий «Ромы» 22-летний Эсекьель Понсе. Но даже если аргентинец сумеет быстро влиться в коллектив, то все равно этого явно будет недостаточно для усиления команды.

Впрочем, в режиме экономии сейчас находятся и другие российские клубы.

Ну а Зе Луиш запомнится спартаковским болельщикам быстрой, яркой, не всегда стабильной игрой.

Зе Луиш заплакал, прощаясь с командой .

ИСТОЧНИК KP.RU

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