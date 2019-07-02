Как я проходил бесплатную диспансеризацию в московском парке

Речь идёт о 46-ти павильонах «Здоровая Москва», которые будут работать в парках до конца лета каждый день без выходных с восьми утра до десяти вечера. Платить ничего не нужно. Шоколадки дарить медсёстрам тоже (хотя это по желанию). Достаточно иметь с собой паспорт или водительское удостоверение. Если вы не прикреплены к столичной поликлинике, полис ОМС. Прикрепят на месте.

ЕСЛИ ХИЛЫЙ, НЕТ, НЕ В ГРОБ

А ведь так оно всегда и бывает. Живёшь себе спокойненько. Ходишь на работу. А потом бац - и попадаешь на приём к врачу. А у тебя, оказывается, и давление повышенное. И холестерин. И глюкоза. Пульс бьется как у марафонца в ста метрах от финиша. В общем, того гляди в ящик сыграешь, не в силах больше слышать все эти страшные слова - «сердечно-сосудистый риск», «одышка», «жжение», «тромбоз», «имуннодефицит», «лишний вес» и далее по списку.

Ещё десять минут назад ты катился по улице розовощеким улыбчивым колобком, и вдруг превратился в изможденного, обессиленного человека с результатами анализов в трясущемся кулачке.

Однако медики не устают повторять, лучше пресечь заболевание в корне, чем ждать, пока оно полностью овладеет вами.

Я выбрал павильон в парке Горького (недалеко от Пионерского пруда).

Процедура очень простая. Сначала заполняешь пару бланков, соглашаясь на обработку персональных данных. Затем анкету из 37 вопросов. Чем питаетесь, сколько работаете, чувствуете ли дискомфорт при ходьбе, бывает ли кашель с кровью и тому подобное. Отвечать желательно честно, иначе врач не сможет понять, как вам помочь. Будет странно, если вы придёте с запахом табака, а в графе «курение» поставите нет.

Заполнение бланков о согласии на обработку персональных данных.Фото: Павел КЛОКОВ

После этого вам, словно водителю, вручают маршрутный лист и отправляют по кабинетам. В последний раз я так ходил десять лет назад в курском военкомате (там, кстати, наоборот, всегда говорят, что ты здоров как бык, даже если тебя парализовало).

В общем, захожу. Молодая женщина в белом халате начала меня исследовать. И вскоре предположила, что я закладываю за воротник.

- Да только по праздникам, - оправдывался я. - У меня высокого давления никогда не было. А тут... 159 на 107.

- Ну тогда раздевайтесь, - сказала та как отрезала и отвернулась от меня к бумагам.

Я застыл в позе боксёра - на полусогнутых. И, вытаращив глаза, уставился в ее сторону.

- До пояса, - добавила женщина таким голосом, как будто она учительница, а я ее нерадивый ученик. - И джинсы задерите по щиколотку.

Электрокардиограмма, к счастью, «почти в норме» (ох уж это «почти»).

ВНУТРЕННЯЯ МОТИВАЦИЯ

Дальше - кровь. Это уже другой кабинет. Из пальца (результаты известны через минуту). И из вены (показания можно получить по электронной почте, указав ее в бланке, либо в любом павильоне «Здоровая Москва» через пару дней).

В общей сложности осмотр занимает час. Вечером и в выходные дни дольше, потому что людей море. Я думал, что будут одни пенсионеры. Но молодежи даже больше. Может, потому, что это парк Горького?

После всех процедур меня проводили в третий кабинет - к врачу. Она ознакомилась с результатами и как-то странно задумалась. Я терпел-терпел и, наконец, решил прервать тягостное молчание.

- Ну что, доктор? Не пора мне ещё оковы сдирать?

- Пора наладить питание и бросить курить, - ответила девушка (наверное, только-только после института). - Ограничить употребление соли. Побольше овощей и фруктов. Рыбу два раза в неделю. И как можно меньше продуктов, которые содержат транс-жиры. Фаст-фуд, попкорн, чебуреки, полуфабрикаты. Вот список.

В общей сложности осмотр занимает час.Фото: Павел КЛОКОВ

Я пробежал по нему глазами и понял, что мне ничего нельзя, кроме огурцов с помидорами, капусты, яблок и трески, приготовленной на пару.

В принципе ничего нового я не узнал. Но на диету сел в тот же день. Этим, по-моему, и полезны такие павильоны. После беседы с врачом появляется какая-то внутренняя мотивация. И страх за самого себя.

Там же пациентам выписывают направления в поликлиники - на дополнительные исследования или консультации узкопрофильных специалистов.

По-моему, очень правильные павильоны. Полезные. Похрумкаю огурчики месяцок и этим летом обязательно схожу ещё раз.

Павильон «Здоровая Москва»

- анкетирование

- антропометрия (измерение роста, массы тела, окружности талии)

- измерение артериального давления

- электрокардиография в покое

- уровень холестерина

- уровень глюкозы в крови

общий анализ крови

- определение сердечно-сосудистого риска

- консультация врача

КСТАТИ

За месяц работы павильонов диспансеризацию прошли 35 тысяч москвичей и гостей столицы.

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До 30 июня во всех столичных МФЦ можно также измерить артериальное давление и пообщаться с врачами (с 8.00 до 20.00)

Адреса всех павильонов «Здоровая Москва» можно найти на сайте проекта или на официальном сайте Правительства Москвы