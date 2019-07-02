Топ-менеджеров госкомпаний будут лишать премий за долги по зарплате

Дмитрий Медведев утвердил методику применения ключевых показателей эффективности работы госкомпаний для определения размера вознаграждения топ-менеджеров. Подписанное премьером распоряжение размещено на сайте кабмина. В документе госкомпаниям рекомендуется использовать показатели эффективности не только для выплаты премиальных, но и для депремирования топ-менеджеров.

К показателям эффективности, в частности, относятся наличие или отсутствие задолженности по зарплате перед работниками, отношение объема совокупного долга к прибыли до вычета налоговых и процентных платежей и амортизации, превышение установленного советом директоров компании отношения суммы кредитов и займов к прибыли. Причинами для депремирования топ-менеджеров может также стать рост доли просроченной задолженности.

Ключевые показатели эффективности госкомпаний рекомендуется устанавливать на краткосрочный (от 1 года до 3 лет), среднесрочный (от 3 лет до 5 лет) и долгосрочный (5 лет и более) периоды. Чтобы госкомпании не мухлевали с расчетами показателей эффективности и вознаграждением топ-менеджеров, им рекомендовано привлекать аудиторов со стороны.