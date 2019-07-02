РЕН ТВ увеличил аудиторию

В целом за месяц канал установил исторический рекорд по июньской доле телесмотрения – 6,6%.

Самым рейтинговым проектом стал 1 сезон сериала «Игра престолов» – в минувшее воскресенье телеканал показал все 10 эпизодов саги. Средняя доля всего сезона составила 10,0%, и это лучший результат за всю историю показа легендарного фэнтези на РЕН ТВ. Сериал принес телеканалу 1 место в целевой аудитории «Все 25-54», а также во всех других ключевых категориях, привлекательных для рекламодателей. Доля «Игры престолов» в аудитории «Все 14-44» составила 10,8%, в группе «Все 25-49» – 10,1%, а среди телезрителей в возрасте 10-45 лет – 10,1%.

Среди других успешных проектов июня – документальные блокбастеры телеканала «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым от 7 июня (9,7%), «Самые шокирующие гипотезы» с Игорем Прокопенко от 17 июня (9,6%), «Невероятно интересные истории» с Сергеем Долей от 26 июня (9,3%), «Тайны Чапман» от 6 июня (8,7%) и «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным от 7 июня (8,6%). В блоке художественного контента наибольшую долю собрал фантастический фильм «Властелин колец: две крепости» (9,6%). Среди информационных проектов лучший результат показали «Новости» в 16:30 (9,5%) и «Новости» в 8:30 (9,5%) от 6 июня, а также «Новости» в 19:30 от 17 июня (8,7%).