2019-07-02T19:48:15+03:00
Телевизор

РЕН ТВ увеличил аудиторию

Канал завершил первый месяц лета с рекордной долей и грандиозными результатами показа «Игры престолов»
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Самым рейтинговым проектом стал 1 сезон сериала «Игра престолов» – в минувшее воскресенье телеканал показал все 10 эпизодов сагиСамым рейтинговым проектом стал 1 сезон сериала «Игра престолов» – в минувшее воскресенье телеканал показал все 10 эпизодов сагиФото: кадр из фильма
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В целом за месяц канал установил исторический рекорд по июньской доле телесмотрения – 6,6%.

Самым рейтинговым проектом стал 1 сезон сериала «Игра престолов» – в минувшее воскресенье телеканал показал все 10 эпизодов саги. Средняя доля всего сезона составила 10,0%, и это лучший результат за всю историю показа легендарного фэнтези на РЕН ТВ. Сериал принес телеканалу 1 место в целевой аудитории «Все 25-54», а также во всех других ключевых категориях, привлекательных для рекламодателей. Доля «Игры престолов» в аудитории «Все 14-44» составила 10,8%, в группе «Все 25-49» – 10,1%, а среди телезрителей в возрасте 10-45 лет – 10,1%.

Среди других успешных проектов июня – документальные блокбастеры телеканала «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым от 7 июня (9,7%), «Самые шокирующие гипотезы» с Игорем Прокопенко от 17 июня (9,6%), «Невероятно интересные истории» с Сергеем Долей от 26 июня (9,3%), «Тайны Чапман» от 6 июня (8,7%) и «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным от 7 июня (8,6%). В блоке художественного контента наибольшую долю собрал фантастический фильм «Властелин колец: две крепости» (9,6%). Среди информационных проектов лучший результат показали «Новости» в 16:30 (9,5%) и «Новости» в 8:30 (9,5%) от 6 июня, а также «Новости» в 19:30 от 17 июня (8,7%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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