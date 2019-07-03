Максим Шевченко: Я не боюсь сравнения с Сергеем Доренко

- Ну встань и дай мне по морде. Дай мне по морде, ссыкло такое!

Эти слова Максима Шевченко в 2016 году облетели все радиоприемники и телевизоры страны. Во время очень жаркой дискуссии на радио «Комсомольская правда» спор Шевченко и Николая Сванидзе о Сталине сначала перешел на личности, а потом и на обмен тумаками.

Собственно, Максиму Шевченко не привыкать быть в центре внимания. Зрители полюбили его за ток-шоу «Судите сами» на Первом канале и за программы на НТВ. Кроме того, Максим — постоянный ведущий радио «Комсомольская правда». Его программа «Исключение из правил» - один из хитов вечернего прайма.

Теперь настало время нового эксперимента. Начиная с 8 июля, Максим Шевченко станет рулевым нового проекта — утреннего шоу «Доживем до понедельника». Как вы уже догадались, программа будет выходить каждый первый день недели.

В преддверии премьеры Шевченко рассказал, что ждать от его «Понедельника».

— Максим, вас теперь многие будут невольно сравнивать с Сергеем Доренко, который вел популярное утреннее шоу. Все-таки утренний эфир — особый жанр, держать аудиторию на протяжении нескольких часов умеют единицы. Вы не опасаетесь такого сравнения?

— Я никогда не боялся конкуренции, наоборот, она меня привлекает. Сергей — это великий ведущий, и если я заслужу сравнение с ним, значит, я делаю все правильно, и людям интересно. Жаль, что Сергея нет. Интересно было бы с ним поконкурировать.

— А чем отличается утренний и вечерний формат?

— Отличие принципиальное. Человек в 8-9 утра, как правило, стоит в огромной пробке и старается окончательно проснуться. Он злится, он думает, как ему начать день, и в этот момент ему приходит на помощь радио «Комсомольская правда». Утренний эфир поднимает ему настроение, задает ему повестку дня, дает определенные ориентиры на то, что происходит с ним, что происходит в мире. Сейчас есть запрос на искренность, на то, чтобы ведущий, пусть даже с которым слушатель не согласен, был самим собой. Пропагандисты, безликие модераторы никому не интересны уже.

- Чем ваше шоу будет отличаться от программ конкурентов?

- Люди уже не ищут информации — люди ищут ощущений и впечатлений. Задача ведущего — вовлекать слушателя в атмосферу переживаний. Это я и буду делать — не просто рассказывать о чем-то, а создавать целый спектакль в эфире: иногда эмоциональный, иногда грубый, иногда нежный. Настраивайтесь на радио «Комсомольская правда» в понедельник в 8 утра!