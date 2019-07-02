2019-07-02T21:22:12+03:00
Спорт

"Я думала, что справлюсь с болью. Но это было непросто". Шарапова снялась с первого же матча Уимблдона

Она отыграла более двух часов в поединке с Полин Пармантье
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мария Шарапова не доиграла первый матч на Уимблдоне.Мария Шарапова не доиграла первый матч на Уимблдоне.Фото: REUTERS
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Во вторник, 2 июля, российская теннисистка Мария Шарапова провела первый матч на Уимблдоне. Она встречалась с француженской Полин Пармантье, однако не смогла довести до конца поединок, отказавшись от борьбы в третьем сете.

К тому моменту на табло был счет 6:3, 6:7 (4:7), 0:5 - француженка вела в счете. К тому времени соперницы провели на корте 2 часа и 16 минут. При этом, перед началом третьего сета Шарапова вызвала на корт доктора из-за проблем с рукой.

После матча Шарапова пояснила, почему не смогла завершить первую игру на турнире Большого шлема:

- У меня есть проблемы с сухожилием в левом предплечье, это произошло сегодня во втором сете. Я не смогла доиграть финальный сет, но я сделал все, что могла… Обычно боль наступает неожиданно. Это было нелегко. Обычно я редко снимаюсь с матча в его середине. Это означает, что боль была сильной, - говорит Шарапова после игры.

Этот недуг мучает Марию, по ее признанию, уже некоторое время:

- Я думала, что справлюсь с этим, но это оказалось на самом деле непросто. Я была в хорошей форме для участия в Уимблдоне, но выступила явно не так, как хотела, - говорит Шарапова журналистам после встречи.

Полин Пармантье теперь во втором поединке турнира сыграет против испанки Карлы Суарес-Наварро. Она обыграла в первой встрече австралийку Саманту Стосур со счетом 6:2, 7:5. Игра пройдет 4 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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