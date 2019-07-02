Под подозрение ВАДА попали 298 российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство официально заявило, что у него под подозрением находится 298 российских спортсменов. Именно такие цифры прозвучали в официальных документах организации в докладе, обнародованном во вторник, 2 июля.

Из заявленных 578 допинг-проб 298 атлетов были уже проанализированы 150 образцов, которые принадлежат 43 спортсменам в разных видах. По итогам проверки составили пакеты доказательств нарушений на каждого из них. Дела были отправлены в спортивные федераци и они теперь должны вынести решение по каждому из подозреваемых.

18 июня ВАДА передало следователям из организации Athletics Integrity Unit примерно 500 гигабайт данных на российских спортсменов. Это объединение было создано Международной ассоциацией легкоатлетических федераций на волне допинг-скандала с российским спортом.

Глава отдела расследование ВАДА Гюнтер Янгер дал комментарий текущему положению дел:

- Тот факт, что мы перешли к этапу управления результатами, означает, что мы еще на шаг приблизились к привлечению к ответственности тех, кто обманул. Впереди еще много работы, но мы хотим отметить продолжающееся сотрудничество с международными спортивными федерациями, а также РУСАДА.

При этом, ВАДА уже сделало оговорку - после вынесения решений по тем 43 спортсменам агентство оставляет за собой право пойти в Споривный арбитражный суд.

Однако, главное, что есть на данный момент - новые допинг-дела уже никак не должны повлиять на участие сборной России на Олимпиаде 2020 года, которая следующим летом пройдет в городе Токио.

В свою очередь, в интервью ТАСС министр спорта России Павел Колобков заявил:

- Следует дождаться результатов экспертизы, а не делать предварительных выводов, по ее итогам международные федерации сочтут факты доказательств достаточными или нет. Если спортсмен нарушил антидопинговые правила, он будет дисквалифицирован, Россия является сторонником чистого спорта.