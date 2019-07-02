Бразилия и Аргентина разыграют первую путевку в финал Кубка Америки 2019

Команды Аргентины и Бразилии разыграют первое место в финале Кубка Америки 2019 года. Поединок пройдет вечером 2 июля 2019 года в городе Белу-Оризонти в Бразилии. По московскому времени это будет уже ночь 3 июля.

Аргентины отменно выступают в 21 веке на Кубке Америки - в пяти розыгрышах турнира (в 2001 году команда отказалась ехать в Колумбию), которые были в этом тысячелетии, они четыре раза были вторыми. Причем, в 2007 году - проиграв в финале команде Бразилии. В этом плане бразильцы же не могут вообще похвастаться такой стабильностью - после чемпионского 2007 года они не проходили дальше четвертьфиналов, а 3 года и вовсе застряли на групповом этапе.

Домашние же турниры для бразильской сборной, можно сказать, не являются особой "помощью". В 2014 году стали четвертыми на домашнем чемпионате мира. Плюс перед стартом этого Копа Америка они лишились главного форварда Неймара, который получил травму. Однако же, в 1989 году они выиграли домашний Кубок Америки. А до этого были чемпионами в таких же турнирах всегда на своей земле - в 1919, 1922, 1949 годах. То есть из 8 титулов четыре они добыли у себя дома.

Каким будет полуфинал? Аргентина за счет опыта более стабильных турнирных выступлений на Кубках Америки может взять верх. Хотя коэффициенты говорят об обратном - букмекеры называют Бразилию фаворитом поединка. Но, возможно, аргентинцам блеснет удача.

Прогноз на матч полуфинал Кубка Америки Бразилия - Аргентина: победа аргентинцев с разницей в 1 мяч в основное время или в серии пенальти.