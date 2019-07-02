2019-07-02T21:55:43+03:00
Спорт

Матч Бразилия - Аргентина 2 июля 2019: где смотреть трансляцию полуфинального матча Кубка Америки 2019

Первый финалист турнира станет известен по итогам полуфинала Бразилия - Аргентина, где посмотреть прямую трансляцию матча
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Аргентина сыграет с Бразилией в полуфинале Кубка Америки 2019.Аргентина сыграет с Бразилией в полуфинале Кубка Америки 2019.Фото: REUTERS
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В ночь на среду, 3 июля, в Бразилии будет сыгран первый полуфинал Кубка Америки по футболу 2019. Команда хозяев встретится с Аргентиной в городе Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао". В этой встрече определится первый финалист одного из главных футбольных турниров лета 2019 года.

Команда Бразилии подходит фаворитом к этой игре - она выиграла все четыре Кубка Америки, которые проводились на ее территории в разное время. Последний раз это было в 1989 году. Аргентина с Лео Месси последние два турнира доходила до финала, где уступала сборной Чили.

Прямая телетрансляция матча полуфинала Кубка Америки 2019 Бразилия - Аргентина состоится на телеканале Матч ТВ в ночь на 3 июля. Начало трансляции в 03:30 по московскому времени.

Второй полуфинал Кубка Америки состоится через день - в нем сыграют Чили и Перу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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