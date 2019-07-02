2019-07-02T22:25:04+03:00
Общество

Журналист «КП» Дина Карпицкая написала заявление на племянника Михаила Хачатуряна после угроз

С подобным же заявлением в дежурную часть ГУВД Москвы обратилась член ОНК Москвы Ева Меркачева
Василиса НИКОЛАЕВА
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Погибший Михаил ХачатурянПогибший Михаил ХачатурянФото: СОЦСЕТИ
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Журналист "КП" Дина Карпицкая много писала о резонансном убийстве Михаила Хачатуряна собственными дочерьми. Три сестры, устав от издевательств неадекватного отца, пошли на крайний шаг и, сговорившись, закололи его ножом. Сейчас их дело разбирают следователи, а они сами находятся под ограничительными мерами в виде "запрета определенных действий". Крестина, Ангелина и Мария не могут выходить из дома с семи вечера до семи утра.

Крестина и Ангелина Хачатурян в помещении суда Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крестина и Ангелина Хачатурян в помещении судаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- С августа 2018 года и по сей день в круг моих непосредственных обязанностей входило освещение событий, происходящих вокруг Крестины, Марии и Ангелины Хачатурян. Девушки в настоящий момент обвиняемые по статье 105 ч. УК РФ за убийство своего отца Михаила Хачатуряна. На эту тему в газете вышел ряд публикаций (интервью с мамой девочек, их адвокатами, знакомыми и друзьями, оперативная информация из судов по избранию меры пресечения и т.д). Также я в качестве эксперта по данной теме принимала неоднократное участие в съемках телепередач, - говорит Дина Карпицкая.

Журналист "КП" Дина Карпицкая написала заявление Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

Журналист "КП" Дина Карпицкая написала заявлениеФото: Василиса НИКОЛАЕВА

- Моя профессиональная деятельность возмущала родственников погибшего, особенно его племянника Арсена Хачатуряна. С ним мы несколько раз сталкивались лично (в судах и на съемках). Он знает меня в лицо и каждый раз, когда мы встречались, в резкой форме высказывал свою негативную оценку моей работе: «Ты договоришься. Зачем ты лезешь в это дело?». В том числе в свой адрес я неоднократно слышала оскорбления. Последней каплей стало то, что Арсен Хачатурян позволил себе 21 июня 2019 года. В этот день он принимал участие в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Меня на передаче не было. Позже обо всем, что произошло, мне рассказал коллега Антон Арасланов (ведущий радиоэфира). А именно: «Арсен интересовался, как тебя найти, чтобы порвать… Потом оговорился, что «порвать аргументами». Эти угрозы мне видятся более чем реальными. Конечно, все это он говорит не просто так, а чтобы помешать мне и дальше делать свою работу. Заставить меня больше не распространять информацию об обстоятельствах вокруг уголовного дела сестер Хачатурян. Я проконсультировалась с адвокатом, такие действия является грубым нарушением Федерального закона №2124-1 «О СМИ». Хочу отметить, что при освещении истории сестер Хачатурян в публикациях «КП» всегда была показана позиция и Арсена, и его родственников, что говорит об объективности, - добавила Карпицкая.

Журналист в своем заявлении попросила полицейских провести проверку на предмет того, есть ли в действиях Арсена Хачатуряна преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 144 Уголовного кодекса РФ, «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов путем принуждения их к распространению либо к отказу от распространения информации».

- Если честно, то в глубине души мне жалко Арсена, - отметила Карпицкая. - По сути он такая же жертва тирана (Михаила Хачатуряна), как и его двоюродные сестры. Он рос в постоянной агрессии и по-другому, видимо, просто не умеет общаться.

Дина Карпицкая и Ева Меркачева Фото: Василиса НИКОЛАЕВА

Дина Карпицкая и Ева МеркачеваФото: Василиса НИКОЛАЕВА

Одновременно с Диной Карпицкой с заявлением в полицию обратились и обозреватель другой газеты, член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

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Страсти вокруг отцеубийц Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян разгорелись с новой силой. После вынесения обвинения следствием по статье «убийство группой лиц» (до 20 лет лишения свободы) общественность взбунтовалась и разделилась на два лагеря. Кто-то считает, что убийцам место в тюрьме. Другие, что девочки не виноваты и достойны оправдания (подробности).

Три сестры: история семьи Хачатурян.Они были рабынями, над ними издевался родной отец. Они взяли в руки нож и зарезали его. История трех сестер, которая потрясла всю страну. Подробности их жизни, рассказанные их мамой Аурелией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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