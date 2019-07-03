День сотрудника ГИБДД: Вера Брежнева уронила инспектора, а Портоса споил начальник ГАИ

Владимир ПРЕСНЯКОВ-младший

Не все помнят, что в начале восьмидесятых юный Вова Пресняков был одним из первых и самых крутых брейк-дансеров Союза. А вот напарники будущей звезды, которые вместе с ним устраивали батлы в столичном клубе «Молоко», до сих пор не могут забыть Вовкины выкрутасы.

Владимир ПРЕСНЯКОВ-младший.Фото: Борис КУДРЯВОВ

- Такие были классные детские времена - мы жили этим! - признается Пресняков. - Многие из тех, с кем я тогда тусовался, стали бизнесменами, приличными людьми. Была один раз смешная история. Пару лет назад остановили меня гаишники. Говорят: «Мы за тобой давно охотимся, иди к главному». Я в шоке, ничего не понимаю: вроде не нарушал. Иду в другую машину, скромно так сажусь. Рядом со мной огромный такой человек, за руль не помещается - живот мешает. С трудом поворачивает голову, спрашивает меня: «Ну что, узнаешь? Вспоминай-вспоминай»… Я отрицательно мотаю головой и начинаю нудить: «Отпустите, пожалуйста, мы опаздываем». «Ну я же Лешка-брейкер, мы когда-то на Арбате вместе танцевали. Забыл, что ли?!»

Дмитрий МАЛИКОВ

В начале 90-х певца угораздило встретить новогоднюю ночь в ГАИ.

- Я на своей «девятке» торопился к друзьям, и на Садовом кольце у меня вдруг взял да и потек тосол, - вспоминает артист. - Остановился и думаю: «Что ж делать?!» До Нового года полчаса. Смотрю: напротив центральная ГАИ. Захожу, кругом тишина, лишь один молодой сержантик во всем здании. Он меня в шапке не узнал. «Ну что, брат, - говорит, - не повезло тебе. Ладно я-то на службе».

Дмитрий МАЛИКОВ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мобильников тогда еще не было, такси не поймаешь - на улице ни души.

- Достал он бутылек, выпили, закусили, потом еще по одной, - продолжает певец. - Потом я наконец поймал попутку. Мы тогда с Наташей Ветлицкой встречались. Ох она и ругалась! Не поверила, что машина сломалась, приехал-то я тепленький...

Вера БРЕЖНЕВА

Вера БРЕЖНЕВА.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Красота этой фигуристой блондинки обладает поистине сногсшибательным эффектом - валятся с ног не только юнцы, но и сотрудники при исполнении. Несколько лет назад конфуз, случившийся с инспектором ДПС, попал на камеру видеорегистратора очевидца, и полутораминутный ролик тут же стал хитом интернета. В объективе камеры красотка Вера на шпильках дефилирует из магазинчика на заправке, когда ее окликает гаишник в неоновом жилете. Пара фраз - и звезда оставляет автограф поклоннику на клочке бумаги. Ошалев от счастья, инспектор поворачивает обратно и через несколько шагов - ба-бах! - спотыкается об урну и, прокатившись по асфальту, приземляется в обнимку с мусоркой. Наезд на препятствие - одна из самых распространенных аварий...

Увидев на заправке Веру Брежневу, гаишник совершил невероятное.Увидев на заправке Веру Брежневу, гаишник совершил невероятное

Валентин СМИРНИТСКИЙ

Бравый Портос не раз признавался: он не дурак выпить, а по молодости лет и вовсе тормозов не было. Сухой закон, который режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич пытался ввести на съемках «Трех мушкетеров», актеры всячески обходили.

Валентин СМИРНИТСКИЙ. Фото: Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978)

- Жена Боярского до сих пор говорит: «Как я ненавижу этих «Мушкетеров!», - смеется Смирнитский. - Мы были молодые, девушки - красивые. Фанатки следовали по пятам и, едва мы останавливались, раскладывали прямо на траве скатерть с закуской и горилкой (съемки проходили во Львове. - Ред.). А еще за нашим автобусом ездила черная «Волга» начальника ГАИ. В багажник его чудо-машины была вмонтирована канистра с краником, полная водки или закарпатского коньяка. Мы то и дело к ней прикладывались. Режиссер долго удивлялся: мол, никуда не отходили, а под мухой. Когда все вскрылось, сделать он ничего не смог - власть Хилькевича на ГАИ не распространялась!

Анна СЕМЕНОВИЧ

Артистка выдающихся достоинств производит фурор не только на сцене: однажды из-за Ани схлестнулись в неравной битве сотрудники ведомств из трех букв: ГАИ и ФСБ.

Анна СЕМЕНОВИЧ.Фото: Борис КУДРЯВОВ

В 2006 году солистка «Блестящих» угодила в скандальную хронику, когда спешила на концерт. В районе Лубянки авто намертво встало в пробку, и Семенович (даром, что ли, блондинка) приказала водителю объехать по пешеходной зоне, свернув под кирпич. Перепуганные прохожие в ужасе шарахались от летящего «Порше Кайена». Среди них оказались и два сотрудника ФСБ, одного из которых джип задел зеркалом. Обиженные фээсбэшники перегородили дорогу и выволокли нарушителя из салона, разбив ему нос. Завязалась потасовка, а разнимать драчунов пришлось патрулю ДПС. Всех участников конфликта за исключением Анны увезли в ближайшее отделение, и это единственный случай, когда саму Семенович просто-напросто не заметили...