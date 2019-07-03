Вся правда о дисконтах: можно ли сэкономить на скидочных картах магазинов или нас дурят

Большинство россиян экономят не от хорошей жизни. Без использования скидок и выгодных предложений на мизерную зарплату не прожить. Но вот что интересно: экономить стал даже средний класс. Маркетологи окрестили феномен «умным потреблением». Я решил поговорить с экспертами и проверить действие скидок на себе.

БУДЬТЕ ЛОЯЛЬНЫМ СО ВСЕМИ

Дисконтные карты раздают все магазины. У меня штук 50 пластиковых. Выдавая карту и предлагая бонусы, компании надеются, что вы станете лояльным клиентом и будете выбирать их, а не конкурентов. Наверное, на первом этапе это работало. Сейчас уже нет.

К примеру, я сначала отказывался от карт, которые мне предлагали на заправках. То некогда, то лень заполнять анкету. А потом стал соглашаться. Раздают их бесплатно, стоимость обслуживания нулевая. Теперь экономлю от 1 до 3% от стоимости бензина. При моих расходах это 1500 - 2000 рублей выгоды в год. При этом я не завишу от конкретной заправки. Все карты лежат в машине. Куда приехал, тот пластик и достаю.

То же самое и в продуктовых магазинах. Рядом с домой и работой их несколько. Где-то скидка 3%, но растет с каждой новой покупкой. Где-то товары по акциям можно покупать только «членам клуба».

- Развитие экономики нестабильно, потребители в режиме экономии, конкуренция в ритейле возрастает, настроения покупателей ухудшаются, а промохантинг (охота за скидками. - Ред.) становится привычкой, - констатирует Кирилл Терещенко, независимый розничный эксперт.

В магазинах я стараюсь брать только товары по акции. Скидка приличная. Может, в реальности и не экономлю, но глазу приятно.Фото: Евгений БЕЛЯКОВ

РЕТЕЙЛ: ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ, НА ТО И НАПОРОЛИСЬ

По мнению аналитиков компании GFK, в прошлом году ретейлеры и производители переусердствовали со скидками. Да, товары продавались быстрее, но общая выручка магазинов снизилась примерно на 3%. И это при росте инфляции.

- Сейчас продать товар без скидки невозможно, - сетует Алексей, владелец магазина детских автокресел. - Если ее нет, покупатель считает, что его обманывают и продают втридорога. Обычно ставлю скидку на один-два товара, не больше. Если злоупотреблять, люди будут только их и ждать. У меня рядом с домом супермаркет. У них скидки на 20% товаров. Номинальные цены я помню. Делаю так. Вижу акцию на стиральный порошок или зубную пасту. Знаю, что сэкономлю треть. Беру сразу несколько пачек того и другого. Во-первых, они все равно пригодятся. Во-вторых, не испортятся. В-третьих, больше стирать или чистить зубы от этого не начну.

- Уровень промоактивности на российском рынке зашкаливает: объем продаж товаров по скидкам в магазинах достиг рекордного значения за последние годы, - подтверждает Терещенко.

Эксперты Nielsen подсчитали, что по акциям продается 64% всех продуктов.

КТО ГЛАВНЫЙ ЭКОНОМЩИК

Раньше покупатель пользовался простым принципом, если хотел сэкономить, - шел в магазины низких цен. Потом ситуация усложнилась. Владельцы дешевых сетей хотели получать сверхприбыль и на часть товаров завышали цены. А владельцы более дорогих супермаркетов стали продавать хлеб и яйца ниже себестоимости. Чтобы клиент заходил к ним за батоном, а уходил с целой корзиной.

Видя обилие скидок, охотиться за выгодой стали не только нуждающиеся, но и все покупатели (см. графику). Особенно, когда отслеживать выгодные предложения стало проще с помощью смартфона.

- Считается, что скидками и акциями интересуются только малообеспеченные люди. Это далеко не так! - считает Наталья Шагарина, основатель сайта по поиску скидок Edadeal.ru. - Создавая проект, мы считали, что заходить к нам будут женщины, которые хотят разумно распорядиться семейным бюджетом. Но среди пользователей полно студентов. Подрастает поколение активной молодежи. Они привыкли пользоваться смартфонами и хотят тратить деньги с умом.

НУЖНЫ РУБЛИ, А НЕ ПОДАРКИ

Сравнительно недавно торговые сети хитрили. Например, объявляли громкую акцию. Агитировали людей тратить больше денег, давали промокоды или наклейки, а потом оказывалось, что на полученные бонусы можно купить только товары из жалкого набора неликвида или получить в подарок безделушку.

В 2018 году подобная скидочная акция в «Дикси» неплохо подняла выручку компании. Но подобные промо работают все хуже, отмечают эксперты. Народ все больше реагирует на реальные скидки в рублях, чем на подарки.

- Не нужны мне ваши наклейки, - презрительно бросила стоявшая впереди меня дама с кошачьим кормом. - Лучше бы нормальные скидки давали.

В этот зоомагазин я хожу пару раз в месяц. За едой для собаки. Обычная скидка по моей карте - 7%. А с накопленными за полтора месяца наклейками последняя покупка получилась на 15% дешевле. Спасибо кошатнице - ее наклейки я с разрешения кассира присвоил. Купил сразу четыре кило корма, а на получившуюся скидку взял игрушку для пса. Потому что бонусами надо делиться.

УМНАЯ РЕКЛАМА, ИЛИ НАС ПОСЧИТАЛИ

Многие магазины стали не только давать скидки, но и анализировать наше поведение. Все покупки по карте сохраняются в базе данных ретейлера. Если вы спортсмен, он будет знать, что вы чаще покупаете фрукты, творог и куриную грудку. Когда магазину нужно будет быстро распродать бананы, вам их предложат в первую очередь.

Эксперты говорят: в этом случае выигрывают все. Покупатель получает скидку на любимый товар. Производитель может увеличить продажи. А продавец быстрее избавится от товара, залежавшегося на складе. Это лучше, чем раздавать всем клиентам флаеры с призывом купить сковородку.

- Человеку интереснее видеть подходящие ему предложения, - говорит Наталья Шагарина.

Как ни крути, карты и промоакции помогают экономить. Манипулировать незнанием клиента все сложнее. Зайдя в магазин и увидев цену, вы сразу можете проверить, не завышена ли она. Заходите в интернет и через два клика узнаете среднюю стоимость товара. А потом решаете, брать его здесь или нет. Бизнес борется за наши кошельки, и этим надо расчетливо пользоваться.

БОНУС ОТ БАНКА

Гони деньги назад! Это кешбэк!

Раз уж решил быть разумным потребителем, следуй этому во всем. Например, с банковскими картами. Нет смысла держать обычный пластик, если можно взять карту с добавленной ценностью. Например, с кешбэком (с англ. cash back - «деньги назад»). Его суть в том, что, просто расплачиваясь безналом, вы можете получать скидки. Например, у одного банка есть кешбэк 10% со всех покупок на заправках. Заправили полный бак, отдали 2000 рублей, а по итогам месяца получили назад 200 рублей с этой покупки. Если соединить эту скидку с дисконтной картой сети АЗС, то бензин будет стоить не 40, а 35 рублей за литр. Кроме того, экономить можно на аптеках, ресторанах и кинотеатрах.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Как я сохранил семь тысяч рублей на одном продукте

Последние полгода мы подсели на овсяное молоко. Это вода, смешанная с овсяной мукой. Выглядит как молоко, по вкусу похоже, но без лактозы. Цены различаются - от 80 до 120 рублей. Жена настаивала, чтобы я ходил в самый дешевый магазин. Но я постоянно забывал и заходил в ближайший. Пока вечером не получил… расчет.

- Садись, я тебе все посчитала, как ты любишь, - убедительным тоном сказала жена и усадила на кухне.

Она давно знает, что я больше доверяю цифрам, написанным на бумаге, а не эмоциям, написанным на лице.

- В моем магазине литр овсяного молока стоит 77 рублей. Ты обычно покупаешь за 115. Разница - 38 рублей. В месяц нам нужно 15 пачек, в год - 180. Если ходить в мой магазин, сэкономим 6840 рублей в год, - обескуражила жена. - Можешь брать раз в месяц сразу ящик и привозить на машине. Заодно и время сэкономишь.

И не поспоришь, правда?!

СОВЕТЫ «КП»

5 правил рачительного клиента

- Всегда берите дисконтные карты в тех магазинах, куда ходите постоянно.

- Составьте список вещей, которые вы чаще всего покупаете. Отслеживайте скидки именно на них.

- Пользуйтесь специальными приложениями, которые сравнивают цены в разных магазинах.

- Если товар стоит дорого, не совершайте импульсивную покупку. Возьмите паузу, сравните цены в интернете.

- Следите за потреблением. Скидка - не повод купить больше, чем нужно. Особенно если у товара короткий срок годности.

P. S. Если вам чего-то очень хочется и на этот товар нет скидки - покупайте. Гонка за максимальной экономией истощает. Дайте себе возможность расслабиться. Но только не в кредит и не в том случае, если ваши расходы превышают доходы.