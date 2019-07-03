Вопрос дня: А вы сталкивались с чем-то аномальным?

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист Метеобюро Москвы:

- Среди метеорологических явлений бывают непонятные. В мексиканской Гвадалахаре при плюс 30 выпало невероятное количество града. Это научно не объяснить. А у меня лично у маленького ребенка выползла пупочная грыжа - и мы в подмосковной деревне пошли к знахарке, которая даже не прикасалась к нему. Но грыжа убралась.

Анатолий ЛЕДЕНЕВ, финалист 12-го сезона «Битвы экстрасенсов»:

- Я в 12 лет увидел НЛО над Москвой. Двигался он над Филями резко, со сменой углов. Потом в районе Ленинского проспекта видел сигарообразный объект в три раза длиннее самолета, но без крыльев и хвоста. Год 1996-й. За ним шел наш военный самолет, но не мог догнать.

Даниил МЕДВЕДЕВ, глава криофирмы:

- Я не верю, что летают НЛО, но то, что инопланетные цивилизации существуют, возможно. Хотя математические модели Эриха Дрекслера в Оксфорде показали, что в нашей Галактике мы одни.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор, меценат:

- У меня в Казахстане умирала бабушка, а я жил в Ленинграде. Ночью шел по мосту Володарского и почувствовал - что-то происходит. Спать не мог. О том, что бабушка умирала в ту ночь, узнал позже. И так же у меня было с мамой.

Максим АЛЕКСЕЕВ, журналист:

- Дважды видел привидения. Один раз дома - даму в белом, почти как у Коллинза в детективе. А во второй раз - где и положено: в Англии в старинной гостинице в Брайтоне. Вообще я в них не верю, но объяснить вот эти два явления не могу.

Валентина СЕРГЕЕВА, контент-менеджер:

- Моя подруга обладает таким даром: если, например, дома засунула куда-то паспорт или телефон, она закрывает глаза и представляет себя паспортом или телефоном. Идет как сомнамбула и сразу их находит!

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Мой отец был военным летчиком на базе ВВС в городке Сольцы Новгородской области. Осенью 1975-го шла подготовка бомбардировщиков Ту-16 - и над взлетной полосой появился тарелкообразный голубой объект. Шириной метров 50. Две линии круглых иллюминаторов. Это видели 40 человек. Звонят в диспетчерскую - на локаторах ничего! Посмотрели в окно - висит штуковина! Минут 15 повисела. Все были в шоке.