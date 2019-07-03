2019-07-02T11:22:34+03:00
Анекдоты

Хочешь олимпийскую медаль? Спляши!

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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ИСТОЧНИК KP.RU

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