Хочешь олимпийскую медаль? Спляши!

Мэрия Екатеринбурга купила подписку на журнал о драгоценностях

* * *

Губернаторов заставили укладывать асфальт, и им это понравилось

* * *

Брейк-данс, скейтбординг и серфинг включены в Олимпиаду-2024

* * *

Родившийся в автобусе сибиряк получит бесплатный проезд на всю жизнь

* * *

Власти Уфы убрали столбы с набережной, потому что они напоминали горожанам виселицы

* * *

В Новосибирске таксист побил иллюзиониста за показанный фокус

* * *

Пьяный кубанец угнал машину, чтобы укрыть собаку от дождя

* * *

Кировский депутат утверждает, что муляж гранаты случайно выпал из его штанов