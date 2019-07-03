130 км/час станет обязательным максимумом?

Совсем недавно проскочила новость, что в России может быть введен новый ГОСТ, позволяющий устанавливать скоростной лимит 130 км/час. Некоторые даже написали, что эксперимент по введению нового скоростного лимита будет проведен на участках трасс М4 «Дон» и М11 «Москва - Санкт-Петербург». Где тут правда и для чего нужен новый ГОСТ - давайте ответим на пять главных вопросов.

1. Ведь есть уже дороги, где ехать 130 можно?

В Правилах дорожного движения владельцам дорог было разрешено поднимать максимум на 20 км/час еще в 2013 году, так что ничего нового здесь нет. И никакой эксперимент тоже не нужен, уже сейчас на двух федеральных трассах - М4 и М11 - действует более 350 км дорог с разрешенным максимумом 130 км/час. Там стоят знаки «130». Кроме того, на ряде проспектов Москвы установлен максимум 80, хотя в городах разрешается ездить не более 60 км/час.

2. А аварийность не растет из-за этого?

Нет, более того, уже первый год при новой скорости показал, что количество ДТП с тяжелыми последствиями на скоростных участках снижается процентов на 20 - 25, и тут нет никакого парадокса. Потому что речь идет об автомагистралях без пересечений на одном уровне и возможности выскочить на встречную, без светофоров, зебр, при этом такие трассы прямее, они не виляют зигзагами и не рыскают вверх-вниз. Факторов риска мало, а водитель на скорости больше сосредоточен. Он просто гонит вперед, ни на что не отвлекаясь, ему остается только не врезаться в попутку и не заснуть, но сон имеет отношение не к скорости движения, а к усталости и дисциплине.

3. Но ведь все будут ехать 150, потому что за превышение на 20 км/час не штрафуют?

Верно, пока не штрафуют, но на скорости выше 100 - 110 слишком сильно вырастает расход топлива, так что многих останавливает здравый смысл и желание сэкономить, и основной поток при свободной дороге по факту движется как раз в пределах разрешенных 130 или даже чуть медленнее.

4. И фурам тоже можно «летать»?

Нет, разрешение не касается большегрузных фур - грузовые машины с разрешенной максимальной массой более 3,5 т не должны ехать быстрее 90 км/час.

5. Если ничего не изменилось, зачем новый ГОСТ?

В дорожном хозяйстве все унифицировано и регламентируется государственными стандартами, ГОСТ потребуется и для повышения разрешенной скорости. В вопросах дорожной безопасности все должно быть четко прописано государством, но до сих пор существует только постановление правительства об изменении в ПДД.