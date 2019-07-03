Отпуск у футболистов: Смолов расслаблялся в Неаполе, а Комбаров посетил Канны

В этом году нет ни чемпионата мира, ни Европы, поэтому и первенство России по футболу стартует очень рано - 14 июля. Команды уже вышли из отпусков и приступили к тренировкам. А вот отдохнули ведущие футболисты по-разному. Кто-то сорил деньгами в Европе, кому-то были ближе родные края.

"Комсомолка" узнала, как прошел отпуск у футболистов.

Аспирант из Саратова гулял по Италии

Нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Федор Смолов смог восстановиться после провального чемпионата мира. Бомбардир в 29 лет выиграл первый трофей в карьере - Кубок России, далее оформил два гола в ворота Сан-Марино в матче за сборную. После таких успехов можно и отдохнуть! Смолов провел время в Неаполе.

Нападающий сборной России и столичного «Локомотива» Федор Смолов.

Любопытно, что во время отпуска форвард заскочил и в родной Саратов, где он оканчивает аспирантуру СГУ. Там Смолов даже сделал доклад по теме своей выпускной работы: «Развитие наукоемкого сектора в современной России: социально-экономический аспект».

Луиз Адриано свозил подругу-россиянку в Бразилию

Форвард «Спартака» провел далеко не самый сильный сезон. Футболист с зарплатой в четыре миллиона евро в год забил всего шесть голов в чемпионате. Неудачи на поле бразилец компенсировал успехами на любовном фронте. Луиз Адриано завоевал сердце московской модели Екатерины Дорожко. Ради русской красавицы спортсмен даже решился оставить жену и троих детей. На день рождения Кати бомбардир подарил девушке новый автомобиль Porshe, продемонстрировав серьезность своих намерений.

Луиз Адриано завоевал сердце московской модели Екатерины Дорожко. Фото: instagram.com/luizadrianinho

Летний отпуск Адриано провел на родине вместе с новой возлюбленной.

Ракицкий отпраздновал чемпионство в Турции

Экс-игрок сборной Украины, ныне защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий вместе с семьей выбрал для отдыха Турцию. Новичок российского клуба перевел дух в пятизвездочном отеле Maxx Royal Kemer Resort. Неделя отдыха здесь обойдется в сумму около миллиона рублей.

Экс-игрок сборной Украины, ныне защитник питерского «Зенита» Ярослав Ракицкий вместе с семьей выбрал для отдыха Турцию. Фото: instagram.com/rakitskyy_official

Ракицкий на фоне великолепного морского пейзажа признается, что лучше всего он отдыхает вместе с родными. Уже после его перехода в «Зенит», в апреле этого года, в семье футболиста произошло пополнение. Супруга игрока певица Ольга родила второго ребенка.

Тарасов без Бузовой

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов пока на вольных хлебах. Его контракт с железнодорожниками истек 30 июня. Дмитрий отдохнул летом в Турции с семьей. Эпатажный футболист взял в отпуск не только супругу Анастасию вместе с их годовалой дочкой, но и дочь от первого брака Ангелину-Анну. Ранее первая жена Тарасова Оксана в суде требовала от футболиста выплатить задолженность по алиментам. Напомним, второй женой Дмитрия была Ольга Бузова.

Дмитрий Тарасов отдохнул летом в Турции с семьей. Фото: instagram.com/tarasov23

Ари и Наталья в Форталезе

Нападающий «Краснодара», уроженец Бразилии и гражданин России Ари и его супруга Наталья вместе с ребенком отправились в Форталезу (Бразилия). Вернувшись в Краснодар, где футболист продолжает карьеру, семья прошла восстановительные процедуры в пятизвездочном отеле.

Нападающий «Краснодара», уроженец Бразилии и гражданин России Ари. Фото: instagram.com/ari_gol1000

Дмитрий и пять звезд

Новоявленный безработный Дмитрий Комбаров в отличие от большинства россиян не слишком переживал о трудоустройстве. В преддверии разрыва контракта со «Спартаком» футболист не был настроен на экономию и побывал во французских Каннах.

Дмитрий Комбаров. Фото: instagram.com/kombarov_23

После футбольного сезона, за время которого Комбаров всего 13 раз выходил на поле в чемпионате России, Дмитрий выбрал для отдыха пятизвездочный отель в центре города. Из окон обеденного зала в этом волшебном месте открывается лучший вид на набережную Круазет. Цена за одну ночь в таком отеле обойдется минимум в 50 тысяч рублей. Лучшие номера предлагают за 150 тысяч рублей.

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Телегин повез Пелагею на острова

У большинства российских хоккеистов, выступающих в чемпионате КХЛ, сезон закончился еще в апреле, и многие команды уже вышли из отпуска. Но некоторым звездам, игравшим на чемпионате мира, пришлось спрессовывать свой отдых. Центрфорвард ЦСКА Иван Телегин экономить не стал и вместе с супругой - известной певицей Пелагеей отправился на Мальдивы.

Центрфорвард ЦСКА Иван Телегин экономить не стал и вместе с супругой - известной певицей Пелагеей отправился на Мальдивы.

Обладатель Кубка Гагарина и олимпийский чемпион отметил здесь с Пелагей трехлетие свадьбы.