Нагота отцов

Словацко-чешская драма «Да будет свет» (Nech je svetlo/Let There Be Light) Марко Шкопа - мрачная история о круговой поруке в бедном словацком городке, где церковь покрывает проделки нацистской молодежи, и все они радостно крышуются полицией. Отец семейства, вернувшись с работ в Германии, узнает, что его старший сын принимал участие в глумлении над подростком-геем, впоследствии бросившимся под поезд. Вокруг инцидента - завеса молчания, и отец испытывает вину за то, что упустил детей в погоне за пропитанием. Ему есть за что винить себя. Но как быть с церковью, полагающей, что парня пытались наставить на путь истинный настоящие христиане и патриоты? Света совсем немного в этом фильме, содержащем лишь робкую просьбу о просветлении. Взяться оно может только в семье, но не в той, где за «христианскую любовь» отвечает дед семейства - старый козел, на лице которого отпечаталась ненависть ко всему миру.

Словацко-чешская драма «Да будет свет» Марко Шкопа - мрачная история о бедном словацком городкеФото: кадр из фильма

Институт отцовства, судя по новейшим восточноевропейским фильмам, окончательно потерял всякий сакральный смысл. Относительная бедность лишь подчеркивает тотальный, очевидный и повсеместный кризис «мужественности». И провинциальный туполобый «мачизм», оборачивающийся фашизмом, его только усиливает. Отцов либо нет (они вкалывают за копейки), либо лучше бы не было. Уважать только за возраст дураков больше нет. В болгарском фильме под соответствующим названием «Отец» (Bashtata/The Father) актуальной режиссерской пары Кристины Грозевой и Петара Валчанова действует еще одна сладкая парочка. Старый маразматик, только что похоронивший жену, и теперь желающий через экстрасенсорные практики войти с ней в контакт (она что-то недоговорила ему в телефон на мещанские темы). И почти такой же убеленный сединами его сын-подкаблучник, попадающий в ситуации одна жальче и печальнее другой. Сын по библейской старинке еще прикрывает наготу отца (он в таком виде выходит в астрал), но кто прикроет его собственную беспомощность? В финале сообщается, что он, наконец, станет отцом. Какое счастье для этого мира!

Болгарский фильм «Отец» режиссерской пары Кристины Грозевой и Петара ВалчановаФото: кадр из фильма

В словенском фильме «Сводная сестра» (Polsestra/Half-Sister) Дамьяна Козоле отца отказываются называть отцом две его дочери, прижитые с разными матерями (причем одна из них албанка, что в тамошнем приличном обществе явно не комильфо). Девки всю жизнь избегали и ненавидели друг друга, но теперь из-за бедности вынуждены жить вместе в одной убитой хате в Любляне. Примирить их может, конечно, только одно: ненависть к жалкому и никчемному мужчине - бывшему мужу одной из них. В финале одна из истеричек с радостью пырнет его ножом - только для того, чтобы потом устроить еще одну бабью истерику: куда это он посмел уйти с ее ножом?

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В качестве одной из заставок Карловарского фестиваля идет ролик, в котором лауреат «Оскара» Кейси Аффлек пытается продать врученный ему на чешском фестивале почетный «Хрустальный глобус» старьевщице, но терпит жестокое поражение: цена у него нулевая. Несмотря на это, Аффлек остается другом фестиваля, и вот привез сюда свою режиссерскую работу под сентиментальным названием «Свет моей жизни», ранее показанную в Санденсе и Берлине. Это тягучие два часа благородной тоски актуального в текущем сезоне апокалиптического направления и обязательного нравоучительного эффекта (подробности).

«Битлз», которых не было

На открытии Карловарского фестиваля давали забубенную мелодраму «После свадьбы» - американский римейк датского фильма мейнстримщицы Сюзанны Бир. В нем есть все составляющие для долгих рыданий нетребовательной возрастной аудитории - разлученные родители и дети, их долгожданное соединение, выяснение отношений, наконец, смертельная болезнь и распыление праха. Присутствует даже Индия - в данном случае не только как страна, где любят такие сюжеты, но и как место активной гуманитарной деятельности одной из героинь (подробности).