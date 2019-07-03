2019-07-03T03:48:43+03:00
Звезды

Нагота отцов

Фильмы конкурса Карловарского фестиваля диагностируют кризис мужественности
Стас ТЫРКИН
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В словенском фильме «Сводная сестра» Дамьяна Козоле отца отказываются называть отцом две его дочери от разных женщинВ словенском фильме «Сводная сестра» Дамьяна Козоле отца отказываются называть отцом две его дочери от разных женщинФото: кадр из фильма
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Словацко-чешская драма «Да будет свет» (Nech je svetlo/Let There Be Light) Марко Шкопа - мрачная история о круговой поруке в бедном словацком городке, где церковь покрывает проделки нацистской молодежи, и все они радостно крышуются полицией. Отец семейства, вернувшись с работ в Германии, узнает, что его старший сын принимал участие в глумлении над подростком-геем, впоследствии бросившимся под поезд. Вокруг инцидента - завеса молчания, и отец испытывает вину за то, что упустил детей в погоне за пропитанием. Ему есть за что винить себя. Но как быть с церковью, полагающей, что парня пытались наставить на путь истинный настоящие христиане и патриоты? Света совсем немного в этом фильме, содержащем лишь робкую просьбу о просветлении. Взяться оно может только в семье, но не в той, где за «христианскую любовь» отвечает дед семейства - старый козел, на лице которого отпечаталась ненависть ко всему миру.

Словацко-чешская драма «Да будет свет» Марко Шкопа - мрачная история о бедном словацком городке Фото: кадр из фильма

Словацко-чешская драма «Да будет свет» Марко Шкопа - мрачная история о бедном словацком городкеФото: кадр из фильма

Институт отцовства, судя по новейшим восточноевропейским фильмам, окончательно потерял всякий сакральный смысл. Относительная бедность лишь подчеркивает тотальный, очевидный и повсеместный кризис «мужественности». И провинциальный туполобый «мачизм», оборачивающийся фашизмом, его только усиливает. Отцов либо нет (они вкалывают за копейки), либо лучше бы не было. Уважать только за возраст дураков больше нет. В болгарском фильме под соответствующим названием «Отец» (Bashtata/The Father) актуальной режиссерской пары Кристины Грозевой и Петара Валчанова действует еще одна сладкая парочка. Старый маразматик, только что похоронивший жену, и теперь желающий через экстрасенсорные практики войти с ней в контакт (она что-то недоговорила ему в телефон на мещанские темы). И почти такой же убеленный сединами его сын-подкаблучник, попадающий в ситуации одна жальче и печальнее другой. Сын по библейской старинке еще прикрывает наготу отца (он в таком виде выходит в астрал), но кто прикроет его собственную беспомощность? В финале сообщается, что он, наконец, станет отцом. Какое счастье для этого мира!

Болгарский фильм «Отец» режиссерской пары Кристины Грозевой и Петара Валчанова Фото: кадр из фильма

Болгарский фильм «Отец» режиссерской пары Кристины Грозевой и Петара ВалчановаФото: кадр из фильма

В словенском фильме «Сводная сестра» (Polsestra/Half-Sister) Дамьяна Козоле отца отказываются называть отцом две его дочери, прижитые с разными матерями (причем одна из них албанка, что в тамошнем приличном обществе явно не комильфо). Девки всю жизнь избегали и ненавидели друг друга, но теперь из-за бедности вынуждены жить вместе в одной убитой хате в Любляне. Примирить их может, конечно, только одно: ненависть к жалкому и никчемному мужчине - бывшему мужу одной из них. В финале одна из истеричек с радостью пырнет его ножом - только для того, чтобы потом устроить еще одну бабью истерику: куда это он посмел уйти с ее ножом?

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В качестве одной из заставок Карловарского фестиваля идет ролик, в котором лауреат «Оскара» Кейси Аффлек пытается продать врученный ему на чешском фестивале почетный «Хрустальный глобус» старьевщице, но терпит жестокое поражение: цена у него нулевая. Несмотря на это, Аффлек остается другом фестиваля, и вот привез сюда свою режиссерскую работу под сентиментальным названием «Свет моей жизни», ранее показанную в Санденсе и Берлине. Это тягучие два часа благородной тоски актуального в текущем сезоне апокалиптического направления и обязательного нравоучительного эффекта (подробности).

«Битлз», которых не было

На открытии Карловарского фестиваля давали забубенную мелодраму «После свадьбы» - американский римейк датского фильма мейнстримщицы Сюзанны Бир. В нем есть все составляющие для долгих рыданий нетребовательной возрастной аудитории - разлученные родители и дети, их долгожданное соединение, выяснение отношений, наконец, смертельная болезнь и распыление праха. Присутствует даже Индия - в данном случае не только как страна, где любят такие сюжеты, но и как место активной гуманитарной деятельности одной из героинь (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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