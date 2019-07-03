2019-07-03T06:49:47+03:00
Спорт

Бразилия победила Аргентину 2:0 и вышла в финал Кубка Америки

Исход поединка решили Габриэль Жезус и Роберто Фирмино
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Бразилия - в финале Кубка Америки.Бразилия - в финале Кубка Америки.Фото: REUTERS
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Футболисты сборной Бразилии стали первыми финалистами домашнего Кубка Америки 2019. Полуфинальный поединок турнира против Аргентины, который прошел в городе Белу-Оризонти на стадионе "Минейрао" завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев игры.

Исход поединка предрешил дуэт двух игроков из чемпионата Англии. На 19-й минуте Габриэль Жезус открыл счет в матче после паса Роберто Фирмино. А за 19 минут до конца основного времени матча уже Фирмино забил сам гол, получив пас от Жезуса.

В этой игре голкипер бразильцев Алисон провел девятый матч подряд "на ноль" во всех турнирах и за все команды, включая встречи за его "Ливерпуль". Последний раз голкиперу забивали 4 мая в поединке чемпионата Англии.

Финальный поединок Кубка Америки пройдет 7 июля и второй финалист турнира станет известен сегодня в ночь на 4 июля по московскому времени. Во втором полуфинале сыграют Перу и Чили.

Бразилия, отметим, выиграла 8 чемпионских титулов Кубка Америки. 4 из них стали победными в родных стенах. Вообще, за всю историю проведения турниров бразильцы выиграли все домашние турниры на Кубок Америки и в пятом случае уже дошли до финала. Последний раз он побеждали в 2007 году.

Напомним, что в этом розыгрыше Кубка Америки играли 12 сборных - 10 из Южной Америки и две приглашенные команды. Это - Катар и Япония, которые завершили выступления на групповом этапе, не сумев пробиться в четвертьфинал турнира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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