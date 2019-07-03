“Мы хотим, чтобы каждый мог найти свое место в спорте”: Как энтузиасты создают систему тренировок для особенных детей

- Наш результат - не медали, не чемпионские звания. А то, как меняются ребята, - так говорит Ольга Бойко, педагог, руководитель Детского инвалидного спортивно-оздоровительного центра Свердловской области. Уже четверть века она вместе с другими энтузиастами, тренерами, волонтерами создает в регионе целую систему занятий спортом для детей и подростков с ментальными особенностями. Сейчас в 27 муниципалитетах Свердловской области, даже в самых отдаленных районах, действуют 37 отделений, где проводятся занятия по программам Специальной Олимпиады. Дети с аутизмом, синдромом Дауна и другими тяжелыми заболеваниями занимаются плаванием, футболом, волейболом, боччей и даже горными лыжами.

“Я сказала “Ни за что” и вот уже 18 лет работаю”

История эта началась, как часто бывает, совершенно случайно.

- Я состояла в горнолыжном клубе и в 1995 году нам предложили провести соревнования для инвалидов. Тогда ведь инвалидов в стране будто “не было” - о них не говорили, их не видели. Тот факт, что они могут заниматься спортом, казался фантастикой. А после того, как соревнования успешно прошли, мы создали общественную организацию. Просто не могли иначе, - вспоминает Ольга Бойко. - Поначалу мы работали с людьми с поражением опорно-двигательного аппарата, даже привезли в Россию новый тогда вид спорта - ориентирование по тропам. А потом в нашу жизнь вошла Специальная Олимпиада.

Всемирное Специальное Олимпийское движение дает возможность тренироваться и принимать участие в соревнованиях атлетам с нарушением интеллекта. Сейчас программа объединяет более 5 миллионов особенных спортсменов по всему миру.

- В 2001 году Специальная Олимпиада России начала создавать сеть региональных отделений и предложила сотрудничество. Я сказала “Ни за что” и вот уже 18 лет работаю, - улыбается Ольга Бойко.

39 отделений, 19 видов спорта

В Свердловской области действует 39 отделений Специальной Олимпиады в России, где тренеры работают с детьми и подростками с нарушениями интеллекта.

- В программе у нас зарегистрировано 108 тренеров, в основном это учителя физкультуры специальных коррекционных школ. Мы их поддерживаем, обучаем, обеспечиваем все необходимое для тренировок, помогаем выезжать на региональные, всероссийские, международные соревнования. Наша задача - чтобы в любой точке Свердловской области спорт был доступен для всех особенных детей. У нас есть отделения, например, в Серове или Качканаре, откуда спортсменах нужно ехать по 500 километров, чтобы поучаствовать в соревнованиях, - говорит Ольга Бойко.

Воспитанники отделения Специальной Олимпиады в Качканаре Фото: Специальная Олимпиада. Свердловская область

Сейчас в регионе действуют секции Специальной Олимпиады по 19 видам спорта. Это и популярные легкая атлетика, лыжные гонки, плавание. И более редкие - бег на снегоступах, боулинг, бочча. Свердловские спортсмены занимают лидирующие позиции в горных лыжах и сноуборде. Очень популярны командные виды спорта - футбол, баскетбол, волейбол. Причем игры проводятся как для особенных спортсменов, так и среди смешанных команд.

- Видов спорта у нас много и это связано еще и с тем, что все ребята разные. У кого-то есть сопутствующие заболевания, у всех разные ментальные, физические особенности. Мы хотим, чтобы каждый мог найти свое место в спорте, - говорит Ольга Бойко.

Благодаря полученному в 2018 году президентскому гранту, в регионе запустили три экспериментальные секции, чтобы опробовать новые технологии проведения тренировок.

- Мы провели опрос среди родителей, чтобы понять - что важно для них. Большинство выделили общефизическую подготовку и плавание. Так мы создали группу для ребят, которые уже умеют плавать - чтобы показать, какой на самом деле большой потенциал есть у этих детей. Второе направление - это секция по футболу, в которую ходят самые трудные ребята: с синдромом Дауна, аутизмом и другими особенностями. Впервые мы создаем из них футбольную команду. А третье - это работа с самыми маленькими ребятами, которым нужно развить базовые навыки, по программе “Молодые атлеты”, - говорит руководитель ДИСпО-центра.

“Наш главный результат - то, как на наших глазах меняются ребята”

В свердловском ДИСпО-центре делают акцент именно на развитии реабилитационного спорта, спорта для всех.

- Существующая система занятий для ребят с ОВЗ (как и для обычных детей) ориентирована сейчас, в первую очередь, на спорт высоких достижений, формирование сборных, отбор наиболее способных атлетов - а не на реабилитационные задачи. Нужно менять ситуацию, - считает Ольга Бойко.

В недавней Специальной Олимпиаде в Абу-Даби принимали участие три воспитанника свердловской школы. Все вернулись с медалями. Футболистка Дарья Алиева завоевала “золото”, пловец Даниил Чибирев стал дважды серебряным призером, а Антон Упоров стал абсолютным чемпионом по пауэрлифтингу.

Дарья Алиева - обладательница "Золота" Специальной Олимпиады в Абу-Даби в составе российской женской футбольной команды Фото: Специальная Олимпиада. Свердловская область

Но главное для педагогов и тренеров - не это.

- Например, Даша Алиева начала заниматься с нами 16 лет назад, будучи воспитанницей Алапаевского детского дома - а сейчас успешно выступает на профессиональном уровне за обычную команду. Наш главный результат - то, как на наших глазах меняются ребята. Причем нужны для этого даже не годы - буквально месяцы. Большинство наших детей - это дети из неблагополучных семей. У них нет положительного социального примера. И этот пример даем им мы, дает спорт. На наших глазах наши первые воспитанники выросли, получили профессии, завели свои семьи. И это главная награда, - говорит Ольга Бойко.