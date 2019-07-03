Сергея Семака признали лучшим тренером сезона

Во вторник в медиацентре «Российской газеты» состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню спортивному журналиста. Одним из организаторов выступила Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). В рамках пресс-конференции был назван лучший тренер страны в минувшем сезоне.

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объявил, что лучшим признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Приехать за наградой лично победитель номинации, к сожалению, не смог. В данный момент Семак вместе с «Зенитом» проводит сборы в Австрии.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и Михаил Гершкович приоткрыли завесу тайны над голосованием. В рамках голосования технического комитета РФС Семак и главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин набрали одинаковое количество голосов. Награду Семаку решили дать на высшем исполкоме организации.

К сожалению, представители «Зенита» не приехали на церемонию вручения награды. За них трофей получил руководитель профессионального футбола РФС Сергей Куликов. В скором времени он сможет доставить трофей до Семака.

Михаил Гершкович выразил уверенность в том, что у Семака есть всё для следующих побед.

«Команда у Семака хорошая. Материально-техническая база, финансы - всё есть. Нужно просто пожелать удачи - это важный сопутствующий фактор».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018-го года. В первый же сезон он привёл питерский клуб к золотым медалям чемпионата России.

В прошлом году приз лучшему тренеру получил наставник сборной России Станислав Черчесов.