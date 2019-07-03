2019-07-03T13:02:13+03:00
Спорт

Сергея Семака признали лучшим тренером сезона

Представители РФС и Объединения «Отечественные тренеры по футболу» выделили достижения Семака в Международный день спортивного журналиста
Сергей КИРИЛЛОВГеоргий ШАКОВ
Поделиться:
Главный тренер ФК Зенит Сергей Семак.Главный тренер ФК Зенит Сергей Семак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Во вторник в медиацентре «Российской газеты» состоялись праздничные мероприятия, посвящённые Международному дню спортивному журналиста. Одним из организаторов выступила Федерация спортивных журналистов России (ФСЖР). В рамках пресс-конференции был назван лучший тренер страны в минувшем сезоне.

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович объявил, что лучшим признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Приехать за наградой лично победитель номинации, к сожалению, не смог. В данный момент Семак вместе с «Зенитом» проводит сборы в Австрии.

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев и Михаил Гершкович приоткрыли завесу тайны над голосованием. В рамках голосования технического комитета РФС Семак и главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин набрали одинаковое количество голосов. Награду Семаку решили дать на высшем исполкоме организации.

К сожалению, представители «Зенита» не приехали на церемонию вручения награды. За них трофей получил руководитель профессионального футбола РФС Сергей Куликов. В скором времени он сможет доставить трофей до Семака.

Михаил Гершкович выразил уверенность в том, что у Семака есть всё для следующих побед.

«Команда у Семака хорошая. Материально-техническая база, финансы - всё есть. Нужно просто пожелать удачи - это важный сопутствующий фактор».

Сергей Семак возглавил «Зенит» в мае 2018-го года. В первый же сезон он привёл питерский клуб к золотым медалям чемпионата России.

В прошлом году приз лучшему тренеру получил наставник сборной России Станислав Черчесов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ
В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент
Российские военные взяли под колпак вошедшие в Черное море корабли НАТО
Роухани: Иран превысил запасы обогащенного урана
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда отменят санкции против России
Прокуратура Казахстана назвала возможную причину взрыва боеприпасов на складе
Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников
В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду
Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон
Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое
В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли
Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России
В сети появилось видео солнечного затмения