Четверть россиянок считают, что зарабатывают больше мужей

У 25% российских дам зарплата выше, чем у их мужей. Во всяком случае, по сведениям самих женщин. Ими они поделились в рамках опроса, проведенного проектом «Леди Mail.ru» среди почти 15 тысяч «юзерш» от 26 до 55 лет.

В ходе опроса 67% женщин сообщили, что в курсе доходов своих мужчин. При этом только в 59% случаев действует и обратная схема: мужчины знают, сколько получают их жены.

Примерно в половине семей бюджет - общий. Тратами из него на продукты чаще занимаются женщины (56% случаев). Они же достаточно часто в одиночку решают, что покупать детям (44%). Мужчины подключаются к планированию покупок, когда речь идет о мебели, технике и выборе места для отдыха — в 70% случаев такие решения принимаются совместно.

СОЦОПРОС

Как работающие российские дамы участвуют в семейных расходах

Общий «кошелек» и бюджет 49%

Финансовая нагрузка делится по договоренности 25%

Жена распоряжается своим заработком сугубо сама 10%

(По данным опроса «Леди Mail.ru»)