2019-07-03T13:38:43+03:00
Экономика

Четверть россиянок считают, что зарабатывают больше мужей

При этом треть женщин не знают размер дохода супруга
Елена ОДИНЦОВА
Поделиться:
В ходе опроса 67% россиянок сообщили, что в курсе доходов своих мужчин.В ходе опроса 67% россиянок сообщили, что в курсе доходов своих мужчин.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

У 25% российских дам зарплата выше, чем у их мужей. Во всяком случае, по сведениям самих женщин. Ими они поделились в рамках опроса, проведенного проектом «Леди Mail.ru» среди почти 15 тысяч «юзерш» от 26 до 55 лет.

В ходе опроса 67% женщин сообщили, что в курсе доходов своих мужчин. При этом только в 59% случаев действует и обратная схема: мужчины знают, сколько получают их жены.

Примерно в половине семей бюджет - общий. Тратами из него на продукты чаще занимаются женщины (56% случаев). Они же достаточно часто в одиночку решают, что покупать детям (44%). Мужчины подключаются к планированию покупок, когда речь идет о мебели, технике и выборе места для отдыха — в 70% случаев такие решения принимаются совместно.

СОЦОПРОС

Как работающие российские дамы участвуют в семейных расходах

Общий «кошелек» и бюджет 49%

Финансовая нагрузка делится по договоренности 25%

Жена распоряжается своим заработком сугубо сама 10%

(По данным опроса «Леди Mail.ru»)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Ситуация с рейсами в Чехию: что делать пассажирам
Чешские власти запретили полеты российским авиакомпаниям. Потом разрешили. Но только до 7 июля. И несколько самолетов так и не успели улететь в Прагу во вторник, 2 июля. Разбираемся, что делать пассажирам в непонятной ситуации
Промсвязьбанк: Мы стали абсолютным лидером по выдаче военной ипотеки в стране
На военно-техническом форуме «Армия-2019» руководитель розничного и цифрового бизнеса ПСБ Сергей Малышев рассказал военному обозревателю «КП» Виктору Баранцу, как финансово-кредитная организация работает с военнослужащими
Новости 24
Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис
Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ
В Австрии окончательно одобрена дата досрочных выборов в парламент
Российские военные взяли под колпак вошедшие в Черное море корабли НАТО
Роухани: Иран превысил запасы обогащенного урана
Постпред РФ при ЕС рассказал, когда отменят санкции против России
Прокуратура Казахстана назвала возможную причину взрыва боеприпасов на складе
Посольство США выразило соболезнованиям близким погибших моряков-подводников
В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду
Мбаппе официально остается в «ПСЖ» еще на сезон
Житель Подмосковья избил мать и поджег дом
В Москве объявили “желтый” уровень опасности из-за грозы
Шойгу прибыл в Североморск по поручению Путина
Польские археологи нашли на севере Египта десятки странных мумий
Россия отправила спасательный буксир в Персидский залив
В Липецке 49 семей переселили из аварийного жилья в новые квартиры
Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Республики Беларусь
Неизвестный устроил стрельбу в международном аэропорту Пакистана, погибли двое
В Индии из-за сильных дождей прорвало плотину, 6 человек погибли
Премьер Нидерландов сообщил, что обсуждал с Путиным крушение MH17
Медики рассказали, от чего чаще всего умирают женщины в России
В сети появилось видео солнечного затмения