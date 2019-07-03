Полиция задержала подозреваемых в избиении режиссера Галдановой

Сотрудники полиции отследили по камерам видеонаблюдения нападение на девушку-режиссера Агнию Галданову на улице Каретный ряд ночью 28 июня. Парней идентифицировали и задержали в Санкт-Петербурге. Они обвиняются в нанесении побоев.

- Подозреваемые задержаны в Санкт-Петербурге. Ими оказались 26-летний уроженец Воронежа и 27-летний уроженец Московской области. В настоящее время они доставлены в Москву для проведения следственных действий. Предварительное расследование уголовного дела по статье №116 УК РФ продолжается, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Агния Галданова сама пришла в полицию и сообщила, что ее избили неизвестные, когда она возвращалась домой из сада «Эрмитаж». Произошло это 28 июня около 0.30 мск. Подробности Агния изложила в своем посте в Фейсбуке. В ту ночь девушка стояла на улице Каретный ряд и говорила по телефону с подругой, как вдруг подошли двое неизвестных и предложили интим за деньги.

Режиссер Агния Галданова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Эти уроды спросили, сколько я возьму за секс. Я их послала на ***. За это мне прилетело кулаком в лицо. А потом еще раз в голову, отчего я упала на землю, - вспоминает Галданова.

Девушке пришлось выбежать на проезжую часть, но мужчины догнали ее и поволокли обратно на тротуар. Продолжали бить. Вслед сказали, что она позорит нацию. На следующий день девушка рассказала о случившемся друзьям, которые посоветовали все же обратиться в полицию и снять побои. Врачи обнаружили закрытую черепно-мозговую травму.

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Жертвой сексуального домогательства стала начинающий режиссер Агния Галданова из Санкт-Петербурга. Девушка рассказала в соцсетях о том, что в Москве после отказа в интиме неизвестному мужчине, ее избили. Происходило все, с ее слов, возле главного управления МВД на Петровке. (подробности)