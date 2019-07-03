2019-07-03T14:14:40+03:00
Наука

Новый рекорд глобального потепления: июнь 2019 стал самым жарким в истории

Особенно отличилась раскалившаяся до +45 градусов Европа. А вот в Москве и в целом по России июнь 2019 не побил рекордов, в отличие от всего мира
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
В июне на Земле было на 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.В июне на Земле было на 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глобальное потепление побило очередной рекорд: июнь-2019 стал самым жарким в истории. О новом “достижении” климата объявили в Европейском центре среднесрочных прогнозов, расположенном в Великобритании.

Правда, тут нужны уточнения. Во-первых, речь не о всей истории человечества и тем более планеты. А о тех 150 годах, что ведутся регулярные наблюдения за погодой. Во-вторых, самым жарким минувший июнь стал по средней температуре на планете – а это все равно что средняя температура по больнице.

И тем не менее – рекорд есть. На Земле в первый летний месяц было на 2 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам. Особенно отличилась Европа. Там установлен абсолютный максимум: +45,9 градуса. Такое невиданное доселе пекло зафиксировано во Франции 28 июня, в другие дни было немногим прохладнее. Испания тоже плавилась от жары за +40 градусов, в Германии было под сорок. Аномальный зной стоял также в Швейцарии, Чехии, Австрии и Италии, температура зашкаливала за климатические нормы на 6 – 10 градусов.

Накрывшая Старый Свет “волна тепла” пришла в Европу из африканской Сахары. В ближайшие годы подобные периоды экстремально жаркой погоды будут случаться все чаще, предупреждают эксперты. Это одно из проявления глобального изменения климата.

В Европейской части России июнь 2019 тоже был жарким и солнечным. Во многих городах побиты температурные рекорды для отдельных суток. Но все же месяц в целом не стал уникальным. В Москве, например, средняя температура июня на 3 градуса превысила климатическую норму. Вроде бы даже больше, чем в среднем на планете (там 2 градуса). Но у нас бывало в начале лета и жарче, так что июнь-2019 в Москве оказался лишь на 11-м месте среди самых теплых июней в истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Гидрометцентре рассказали, как глобальное потепление изменило погоду

В Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян в июле. Синоптики говорят «в пределах нормы», но тут же уточняют, что не стоит ждать равномерности, колебания температур возможны и они будут. В целом июль будет теплым, совсем скоро лето вспомнит о своих правах и станет жарко. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Всемирный фонд дикой природы: От глобального потепления страдает Арктика и юг России
Принято считать, что для России с её холодным климатом глобальное потепление даже выгодно. Но на практике происходит не так, уверяет директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин
Новости 24
Новым председателем Европарламента стал итальянский депутат Давид-Мария Сассоли
"Он "брызжет и фонтанирует" энергией - мечта всех женщин!": Егора Крида пригласили на главную роль в фильме
Путин обсудит с правительством поручения по итогам "Прямой линии"
Китайские пограничники устанавливают шпионские приложения на телефоны туристов
Российские СМИ обсуждают видео пятилетней давности с нападением на туристов в Грузии
Минфин сократит объем закупаемой валюты на четверть
В России выросло число регионов с эпидемией ВИЧ
Рост заболеваемости ВИЧ в России Минздрав объяснил снижением смертности больных
Возле ГУМа высадили более 300 тысяч хризантем и каланхоэ
Рэпер A$AP Rocky задержан после драки в центре Стокгольма
Диетологи рассказали, как улучшить питание
Папа Римский Франциск скорбит по погибшим в России морякам-подводникам
В Совфеде призвали россиян не посещать Тунис
Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 73 учебника
Большинство россиян довольны качеством услуг ЖКХ