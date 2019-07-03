2019-07-03T17:20:52+03:00
Звезды

Дочь Маликова похвасталась сумочкой за 100 тысяч

Наследница певца посетила кинопремьеру
Дарья ПАВЛОВА
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Стефания Маликова.Стефания Маликова.Фото: Предоставлено организаторами
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В кинотеатре «Москва» отгремел премьерный показ экшн-триллера «Анна».

На мероприятии появилась одна из самых обсуждаемых звездных наследниц, дочь певца и композитора Дмитрия Маликова Стефания. В руках у девушки красовался клатч Ив Сен-Лоран приблизительной стоимостью около ста тысяч рублей.

— Красиво жить не запретишь, — обсудили обновку звездной наследницы светские львицы.

Однако дочь Маликова далеко не бездельница.

Стефания — студентка журфака МГИМО и одна из самых популярных девушек в российском Инстаграме, рекламный пост в ее блоге стоит значительно дороже, чем сумочка от Лорана. Плюс ко всему наследница звездной династии уже не первый год является амбассадором крупного столичного универмага и зарабатывает неплохие гонорары на модных фотосессиях.

Возможностью также первыми оценить новую работу автора культовых фильмов «Никита», «Леон», «Пятый элемент», «Люси» воспользовались деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса Светлана Ходченкова, Павел Деревянко, Игорь и Григорий Верники, Ян Гэ, Алла Вербер и многие другие.

В фильме рассказана история Анны, несгибаемой девушки, чья красота скрывает поразительную мощь и смертоносный талант опаснейшего наемного убийцы в мире.

Новую картину прославленного французского режиссера Люка Бессона столичной публике представили исполнительница главной роли российская супермодель Саша Лусс, а также ее партнеры по проекту актеры Александр Петров и Никита Павленко и модель Лера Абова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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