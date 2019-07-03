2019-07-03T17:37:26+03:00
В мире

В Кентукки полыхает склад с бурбоном

Огнем охвачено 5 миллионов литров алкоголя [видео]
Арина СУВОРОВА
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Два склада, в которых хранились бочки с вызревающим бурбоном, загорелись вечером 2 июля.Два склада, в которых хранились бочки с вызревающим бурбоном, загорелись вечером 2 июля.Фото: YouTube
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В американском штате Кентукки в округе Вудфорд догорает склад компании Beam Suntory. И все бы ничего, но огонь охватил 45 тысяч баррелей бурбона Jim Beam, а это более 5 млн литров алкогольного напитка.

Два склада, в которых хранились бочки с вызревающим бурбоном, загорелись вечером 2 июля. По основной версии это произошло после того, как в крышу одного из ангаров ударила молния. Огонь очень быстро охватил сначала один склад, а потом перекинулся на второй, пожирая бочки с алкоголем.

В Кентукки загорелся склад с бурбоном.

Пожарным удалось локализовать огонь только в одном ангаре. Второе хранилище продолжает полыхать.

Дороги, расположенные рядом со складами, перекрыты. Пожарные готовы бороться с огнем до поздней ночи. Или до последней бочки?

ИСТОЧНИК KP.RU

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