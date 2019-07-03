В Кентукки полыхает склад с бурбоном

В американском штате Кентукки в округе Вудфорд догорает склад компании Beam Suntory. И все бы ничего, но огонь охватил 45 тысяч баррелей бурбона Jim Beam, а это более 5 млн литров алкогольного напитка.

Два склада, в которых хранились бочки с вызревающим бурбоном, загорелись вечером 2 июля. По основной версии это произошло после того, как в крышу одного из ангаров ударила молния. Огонь очень быстро охватил сначала один склад, а потом перекинулся на второй, пожирая бочки с алкоголем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/718235" frameborder="0"></iframe> В Кентукки загорелся склад с бурбоном.

Пожарным удалось локализовать огонь только в одном ангаре. Второе хранилище продолжает полыхать.

Дороги, расположенные рядом со складами, перекрыты. Пожарные готовы бороться с огнем до поздней ночи. Или до последней бочки?