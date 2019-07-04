Четыре способа сэкономить на кредите

1. Будьте активным

Суть: Чтобы снизить ставку по кредиту на 2% годовых, нужно тратить по карте или в мобильном приложении от 10 тысяч рублей каждый месяц. Это меньше среднего месячного бюджета на питание и оплату «коммуналки». Плюс, выбрав карту с программой лояльности, за каждую покупку вы будете получать бонусы - а это двойная выгода. Например, карта «Вездедоход» гарантирует кешбэк абсолютно за все покупки.

Как это работает:

Анна взяла кредит 300 тысяч рублей на 5 лет по ставке 15,9% годовых. Она тратит в месяц 20 тыс. рублей по карте «Вездедоход». Из них 11 тыс. - на покупку в категориях одежда/обувь, аптеки, рестораны/фастфуд. За это она получает повышенный кешбэк - 3%. За остальные покупки ей начисляют 1%. Таким образом у нее подключается тариф «Активный». Ставка по кредиту снижается на 2% годовых - до 13,9% годовых. За пять лет она получит 25 200 рублей в виде кешбэка и сэкономит на выплате процентов 25 683 рубля. Общая экономия составит 50 803 рубля, т.е. 17% от суммы кредита.

2. Станьте зарплатным клиентом или переведите пенсию

Суть: Ставка по кредиту автоматически снизится на 2% годовых без каких-либо дополнительных действий.

3. Оформите заявку на кредит «Суперпочтовый онлайн»

Суть: Это можно сделать на сайте, а также в мобильном или интернет-приложении. Если вы уже зарплатный, пенсионный или «активный» клиент, то можете рассчитывать на самую низкую ставку по кредиту - 9,9% годовых. Сумма - до 1,5 млн рублей.

4. Укладывайтесь в льготный период по кредитной карте.

Суть: Пользуйтесь кредитной картой и возвращайте долг в полном объеме в течение льготного периода, и тогда вы вообще не заплатите проценты. Например, по кредитке Почта Банка «Элемент 120» можно бесплатно пользоваться деньгами целых четыре месяца. Главное - не пропустить окончание льготного периода, для этого почаще заглядывайте в мобильное приложение, которое напомнит вам сроки, или установите «напоминалку» в своем телефоне.

ОГРН 1023200000010, г. Москва. ПАО «Почта Банк»