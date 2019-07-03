Беременная Ирина Пегова потеряла ребенка от звезды "Брата-2"

Актер Дмитрий Орлов впервые рассказал о том, что его супруга актриса Ирина Пегова потеряла их общего ребенка. Он признался, что в тот момент не поддержал супругу, а одной из самых главных причин в расставании звезды "Брата-2" с женой стала алкогольная зависимость.

Ирина Пегова и Дмитрий Орлов познакомились на съемках картины "Небо. Самолет. Девушка". Красавица-блондинка сразу понравилась актеру. "Если честно, то в тот момент я не знал, зачем мне нужна девушка. Я тогда не был пригоден для совместной жизни. Если бы сейчас вернуться в те времена, то я бы сказал Ирине: «Детка! Не делай этого!»", - заявил артист в эфире программы "Судьба человека" на канале Россия-1.

По его словам, у них был бурный роман. Ирина забеременела. Но ребенка они потеряли, когда Пегова находилась на раннем сроке. "Такой механизм заложен в женщине природой. Организм избавляется от плода, если что-то идет не так. Но потерять ребенка, как я считаю, не самое страшное. Самое страшное, если после этого мужчина начинает упрекать женщину и говорить, что это ее вина", - заметил актер. Как он признался, в тот момент именно так и произошло. Он не поддержал супругу.

Кроме того, в первые годы совместной жизни Орлов ревновал жену. "Это нормальное состояние для недоразвитого мужчины, которому отец не успел рассказать, как нужно вести себя с женщинами. Мне пришлось пройти через все это...", - посетовал актер.

А через некоторое время звезда пристрастилась к алкоголю. "У меня был какой-то заезд по алкашне. В силу генетики я мог выпить бутылку крепкого алкоголя вечером, а утром не опохмеляться, а пойти и решать свои дела. Да. Я был алкашом. Могу об этом смело заявить. И это стало одной из важных причин при нашем расставании", - признался Орлов.

dmitriyorlovofficial Дмитрий Орлов с дочкой Таней

Как считает артист, они с женой долго терпели друг друга ради дочери Тани, которая появилась на свет в 2006 году. Однако приняли единственно верное на тот момент решение: в 2011 году Орлов и Пегова развелись. "Когда муж и жена уничтожают семью. Когда общий дом становится местом битвы, то лучше разрушить систему. Лучше в том числе и для общего ребенка... Любви и доверия между нами не было", - заявил он.

При этом Дмитрий Орлов добавил, что Ирина Пегова - идеальная женщина, а все зло, что у них было, исходило от него. Сейчас они лучшие друзья. Их отношения построены вокруг общей дочери, с которой артист видится, когда пожелает.

Орлов также рассказал о роли, которую сыграл в его жизни актер и режиссер Сергей Бодров-младший. Они познакомились на съемках картины "Брат-2" и подружились. Вскоре Бодров позвал его на одну из ролей в картине "Сестры". "В «Сестрах» мне нужно было сыграть милиционера, который выглядит старше своих лет. Я стал пить пиво каждый вечер и вскоре у меня появились мешки под глазами. Когда Сережа меня увидел, то очень обрадовался", - вспомнил с улыбкой актер.

По словам Орлова, когда он узнал о трагедии в Кармадонском ущелье, то позвонил своему знакомому осетину. Тот сразу сказал, что у съемочной группы Бодрова-младшего нет шансов. "Я потерял в 2002 году человека, в котором собрано все лучшее, что есть в людях моего поколения", - резюмировал артист.