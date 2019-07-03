Москвичей приглашают на ретроспективу авторского кино

Девять фильмов, девять историй успеха — завтра в кинотеатре «Иллюзион» стартует тематическая ретроспектива «Восхождение». Так компания РОСКИНО и Сбербанк в рамках социального проекта «Кинообразование без границ» решили поддержать людей с инвалидностью — как представителей творческих профессий, так и зрителей.

Куратором ретроспективы выступил кинокритик Борис Нелепо, включивший в свою программу авторские фильмы о героях с особенностями развития. Практически все ленты в России будут показаны впервые: будут здесь и криминальные комедии, и фильмы-эссе, и компьютерная анимация. Разбег широкий: от 1974 года выпуска до наших дней, а география охватывает девять стран: Россия, Япония, США, Франция… Запланированы в программе и короткометражные картины, часть из которых сняли ученики киношколы «Без границ» – первой российской школы, обучающей кинематографическим профессиям людей с ограниченными возможностями здоровья.

- Мы сознательно выбирали жизнеутверждающие фильмы, потому что кино должно давать надежду, вдохновлять, - рассказала «КП» глава РОСКИНО Екатерина Мцитуридзе. - Программа получилась действительно качественная: все фильмы, кроме одного, - это мировые и российские премьеры. Например, французская лента «Быть живым и знать это», открывающая ретроспективу, будет впервые показана после прошедшего недавно Каннского кинофестиваля. Этот фильм еще даже не вышел в прокат, его никто не видел. Так что фестиваль — это хорошая возможность посмотреть авторское кино.

Для зрителей и участников, которые передвигаются на колясках, будет открыт специальный вход с удобным пандусом.

- По нашим ощущениям, тема давно назрела, - уверена Мцитуридзе. - И мы хотим не просто галочку поставить, что провели такое мероприятие, а действительно повлиять на общественное мнение. И фильмы — это эффективный способ донести подобный посыл. Лично у меня поменялось отношение к людям с инвалидностью после французской ленты «1+1». Раньше я сочувствовала, боялась посмотреть в лицо проблеме. А теперь нет. Однажды в отеле я столкнулась с парой - жена кормила с ложки парализованного мужа. Он пытался поднять руку и помахать мне. Раньше я бы отвела глаза, а в тот момент поддержала разговор, и видела, как человек расцветал на глазах. Внимание таким людям очень нужно, и важно общаться с ними на равных. Если хотя бы несколько человек выйдут из зала с этим убеждением, значит, мы добились своей цели.

КСТАТИ

Вход на все мероприятия свободный, но обязательна регистрация на сайте кинотеатра «Иллюзион».

Программа ретроспективы:

4 июля, 20:00 — открытие. Альманах короткометражных фильмов. Международная премьера фильма «Быть живым и знать это» (Франция, 2019).

5 июля, 19:00 — фильм «Чистое сердце, или Убийцы на колясках» (Венгрия, 2016).

6 июля, 13:30 — фильмы «Неуправляемый ни для кого» (Россия, 1995,), «Да, дауны или поход за золотыми птицами» (Россия, 1997). Обсуждение с режиссёром фильмов Борисом Юханановым.

7 июля, 15:30 — московская премьера фильма «След (Субик)» (США-Филиппины, 2014).

8 июля, 20.00 — российская премьера фильма «Друг из Сибири» (Япония, 2016). Встреча с героем фильма, режиссером Александром Монтовым.

9 июля, 20.00 — российская премьера фильмов «Жайм» (Португалия, 1974), «Лицо нашего страха» (Великобритания, 1991).