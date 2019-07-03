Жена экс-премьера Британии помогла вытащить россиянку из тюрьмы в Кувейте

Две недели назад суд Кувейта отпустил под подписку о невыезде Марию Лазареву. Россиянка занималась в нефтяном эмирате инвестиционными проектами, но неожиданно местные власти обвинили её в «растрате государственных средств» и бросили в тюрьму. По мнению самой женщины, то была месть конкурентов за её успешный бизнес.

Так бы Лазаревой и сгинуть в зиндане (яма для пленников на Востоке — ред.), но за россиянку неожиданно вписалась… жена экс-премьера Британии Тони Блэра — Шери. На родине она — авторитетный адвокат в сфере прав человека. Лазаревой до сих пор грозит 10 лет каторги, однако благодаря ходатайствам Шери Блэр — хотя бы условия содержания смягчили.

Более того, британская адвокатесса рассказала о судьбе своей подзащитной на сессии Совета ООН по правам человека, проходящей сейчас в Женеве. В общем, учитывая нынешние русско-английские отношения, давно упавшие ниже точки замерзания, всё это похоже чудо.

Зачем же одна из самых успешных женщин Британии взялась помогать россиянке? Об этом Шери Блэр рассказала в эксклюзивном интервью «КП».

«Впечатлена тем, как российские власти борются за права свой граждан за границей»

— Шери, недавно стало известно, что вы поддерживаете Машу почти на безвозмездной основе…

— У меня действительно особое отношение к ситуации с Марией. Иностранка, ставшая одной из самых известных бизнес-вумен в мусульманской стране, ни с того ни с сего брошена в тюрьму, где она провела более 450 дней. Уже одно это — настоящая трагедия. А ведь у неё есть маленький сын. Все это время от него скрывали детали — мол «мама в командировке». Но скажите мне, какая командировка может длиться полтора года? Маша не скрывала слез, когда рассказывали мне о встрече с сыном после освобождения…

— Взявшись за дело российской гражданки, вы понимали, что в вас могут полететь камни — Россию в Лондоне многие называют «агрессором»?

— Отчет себе отдавала, ничего не боялась. Без каких-либо проблем общаюсь с представителями посольства России в Кувейте, а также с российскими дипломатами, работающими в Лондоне.

— И как они вам?

— Впечатлена тем, как российские власти борются за права своих граждан, попавших в беду за границей. Впервые прилетев в Кувейт по делу Маши, я по-настоящему смогла оценить те усилия, которые прилагает Россия к полному освобождению Лазаревой, и объем оказываемой ей поддержки. Это настоящий пример для подражания, когда дипломатам какой-либо страны «на местах» необходимо защищать права своего соотечественника.

«А потом в газетах появились карикатуры «Блэр против Блэр»

— Ваш муж покинул кресло 12 лет назад. А вас до сих пор часто называют просто «жена британского экс-премьера». Не обидно?

— Я замужем за Тони вот уже 39 лет. Мы никогда не мешали карьере друг друга, не ставили каких-либо условий. Один из наших сыновей (сейчас ему 19) родился, когда Тони возглавлял правительство. Это был первый за последние 150 лет случай, когда действующий премьер-министр Великобритании стал отцом. Чуть ли не за пару дней до этого события премьер после долгого перерыва выступил на конгрессе британских профсоюзов. Я же, как адвокат, в те же самые дни подала против возглавляемого им правительства иск, представляя интересы этого конгресса профсоюзов. Тогда мы добивались изменений правил отпуска по уходу за новорожденными. Правительство во главе с Тони было против, я — за. В прессе сразу же появились карикатуры «Блэр против Блэр». Так что Тони — моя главная поддержка, мой главный союзник. И я счастлива быть «привязанной» к его имени. Он же мой муж!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как фабриковали дело Марии Лазаревой

Полтора года назад россиянку и ее кувейтского бизнес-партнера, возглавляющих инвестиционную компанию в этом эмирате, обвинили в растрате крупной суммы денег. Иск подало кувейтское Управление портов. После ареста Лазаревой и молниеносного вынесения ей приговора (10 лет каторги!) другой суд, Арбитражный, вынес вердикт, который обязал… кувейтское Управление портов выплатить компании Лазаревой полную сумму за выполненные ею работы. Суммы обоих исков совпадали до запятой.

При этом «доказательства вины» россиянки предоставил свидетель… позже приговоренный за лжесвидетельство по другому делу к полугоду тюрьмы и бежавший из страны.

Очередное заседание кувейтского суда более высокой инстанции по делу Лазаревой назначено на 15 сентября. До этого времени она находится хоть и под домашним арестом, но в положении заложницы (подробности).