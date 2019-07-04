После фразы жены «Так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание
- Повышение цен - старинная русская забава.
- Но при Сталине цены падали!
- Не до забав тогда было…
* * *
В Одессе:
- Абрам, помнишь, ты мне 5 лет назад занимал 50 тыс. долларов, а я тебе их не вернул?
- Помню.
- Теперь видишь, какой ты злопамятный, жадный крохобор!
* * *
- Витя, мой уехал на две недели, приезжай... Ой, простите, я номером ошиблась...
- Ничего страшного, диктуйте адрес!
* * *
- Ты меня понимаешь?
- Понимаю.
- Объясни и мне тоже.
* * *
- Ходили с папой в тир.
- Ну и как?
- Ну скажем так: охотой нам не прожить.
* * *
- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?
- В Челябинской.
* * *
Лучший ответ на вопрос «Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?!» - «Дворецкий».
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- Ты помнишь свой первый поцелуй?
- С ума сошел?! Я не помню даже первого мужа!
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Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь.
Жизнь просто перезаряжает ружье.
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Обидно, когда стоишь на кассе в магазине и тебе пробивают товар, а потом кассир так оценивающе смотрит на тебя и на весь магазин: «Кабачковая икра стоит 100 рублей, точно пробиваю?!»
ИСТОЧНИК KP.RU