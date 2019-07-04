2019-07-03T22:43:17+03:00
Анекдоты

После фразы жены «Так хочется жареной соленой клубники» отец семерых детей потерял сознание

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- Повышение цен - старинная русская забава.

- Но при Сталине цены падали!

- Не до забав тогда было…

* * *

В Одессе:

- Абрам, помнишь, ты мне 5 лет назад занимал 50 тыс. долларов, а я тебе их не вернул?

- Помню.

- Теперь видишь, какой ты злопамятный, жадный крохобор!

* * *

- Витя, мой уехал на две недели, приезжай... Ой, простите, я номером ошиблась...

- Ничего страшного, диктуйте адрес!

* * *

- Ты меня понимаешь?

- Понимаю.

- Объясни и мне тоже.

* * *

- Ходили с папой в тир.

- Ну и как?

- Ну скажем так: охотой нам не прожить.

* * *

- Вы в резюме написали, что имеете огромный опыт работы в стрессовых условиях, устойчивость к форс-мажорам, профессиональные навыки выхода из критических ситуаций. В какой области?

- В Челябинской.

* * *

Лучший ответ на вопрос «Кто ж тебе в старости подаст стакан воды?!» - «Дворецкий».

* * *

- Ты помнишь свой первый поцелуй?

- С ума сошел?! Я не помню даже первого мужа!

* * *

Когда у вас появляется спокойная минутка без тревог, забот и неприятностей, не обольщайтесь.

Жизнь просто перезаряжает ружье.

* * *

Обидно, когда стоишь на кассе в магазине и тебе пробивают товар, а потом кассир так оценивающе смотрит на тебя и на весь магазин: «Кабачковая икра стоит 100 рублей, точно пробиваю?!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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