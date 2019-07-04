Человек-паук опутал Венецию

Питер Паркер, может, и «мститель», и супергерой, но прежде всего он - старшеклассник. Ему надо писать контрольные, готовиться к экзаменам, каждый день ходить в школу. И однажды для его класса организуют турпоездку в Европу. В Венеции Питер мечтает купить украшение - черный цветок из муранского стекла, в Париже, на верхушке Эйфелевой башни - подарить его любимой девушке Мэри-Джейн, которая учится с ним в одном классе. Он принципиально не хочет брать в поездку костюм Человека-паука, но заботливая тетя все равно засовывает его в чемодан. И не зря: во время путешествия по Гранд-каналу в Венеции из воды выползет человекообразное чудовище, из этой самой воды в основном состоящее, потом, в Праге, объявится такое же чудище, состоящее из огня. Питеру придется с ними сражаться вместе с парнем, которого зовут Кеннет, но которому больше нравится называть себя Мистерио - он пришел к нам из параллельной Вселенной; там монстры, именующиеся Элементалами, уже погубили все, что могли, и теперь хотят проделать то же самое с Землей.

Конечно, этот фильм предполагает хорошее знакомство зрителя с Человеком-пауком (Том Холланд), появлявшимся за последние несколько лет уже в четырех фильмах студии Marvel (более ранние фильмы, где Питера Паркера играли Тоби Магуайер и Эндрю Гарфилд, можно забыть). Зритель должен вообще быть в курсе событий, разворачивавшихся в киновселенной Marvel на протяжении последних 11 лет - в частности, назубок знать биографию «железного человека» Тони Старка, заменившего сироте Паркеру отца и эффектно погибшего в фильме «Мстители: финал». Кто-то должен заменить Железного человека в марвеловской вселенной - и Паркер подозревает, что это он. Но он не готов - он еще маленький. И вообще он с определенной тоской думает о «нормальной» жизни, в которой не нужно переодеваться в красно-синее трико и скакать по небоскребам.

Зритель должен вообще быть в курсе событий, разворачивавшихся в киновселенной Marvel на протяжении последних 11 летФото: кадр из фильма

«Человек-паук» стоит во вселенной Marvel особняком: это подростковая история, самая светлая по интонации, в ней больше шуток (в основном безобидно-дурацких), она о полуребенке, о взрослении. Которое происходит очень постепенно, поэтапно: герой-подросток уже столкнулся с изменением собственного тела, влюбился, еще раз влюбился, потерял самого близкого человека. Сейчас ему предстоит столкнуться с тем, что взрослые врут, и верить никому нельзя - особенно в нашем дивном новом мире, где реальность как таковая стала предельно шатким понятием. Как выяснится, Мистерио (Джейк Джилленхол) - не тот, за кого выдает, Элементалы - совсем не то, чем кажутся, и даже оружие, оставленное в наследство Старком, может обернуться против владельца. В теории, и весь мир может обернуться против героя - достаточно умело вброшенной в СМИ информации.

Главная проблема с «Человеком-пауком» - что его взросление несколько затянулось. Его реплики стали чуть менее детскими по сравнению с дебютным для Холланда фильмом «Первый мститель: противостояние», но все равно он выглядит наивным чукотским мальчиком, выросшим в какой-то теплице для киношных подростков (ориентир для авторов новых фильмов о Человеке-пауке - комедии Джона Хьюза вроде «Клуба «Завтрак» или «Ох уж эта наука»). Уже пять фильмов прошло, герой даже успел умереть и восстать из мертвых - но все равно остается не Спайдерменом, а Спайдербоем. Похоже, Тому Холланду трудно так долго тянуть одну ноту - во всяком случае, зрителю уже трудно за всем этим наблюдать.

«Человек-паук» стоит во вселенной Marvel особняком: это подростковая историяФото: кадр из фильма

Ну да, конечно, авторам фильма легко отбиться от этих претензий. Стэн Ли, создатель самых популярных комиксов Marvel, изначально придумал Человека-паука подростком, с которым легко могли бы идентифицироваться подростки-читатели. То, что в фильмах он почти не взрослеет, можно объяснить тем, что он так же упорно не взрослел и в комиксах: только через 25 лет после первого появления на их страницах Питер Паркер дорос до того, чтобы жениться на своей девушке. Но времена все-таки изменились. Если честно, еще один такой детский фильм - и всерьез захочется, чтобы Человек-паук столкнулся с чуть более серьезными врагами, например, с Человеком-тапком.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

* Стэн Ли создал Питера Паркера в 1962 году, вдохновившись образом борца с преступностью по прозвищу Паук из бульварных романов. В первом же выпуске комикса Паркера кусал радиоактивный паук, после чего он обретал способность ползать по стенам, а потом еще и выпускать из запястий суперпрочную паутину.

* Полноценные экранизации комиксов появились только в XXI веке. Сначала Сэм Рейми снял три фильма с Тоби Магуайером в главной роли (они вышли в 2002-м, 2004-м и 2007 годах), потом историю рассказывали заново еще в двух фильмах с Эндрю Гарфилдом (2012-й и 2014-й). В 2016-м начался третий заход с Томом Холландом - единственным из всех трех актеров, который реально был похож на подростка (на момент съемок ему было 19 лет). Сейчас - пока в порядке бреда - идут разговоры о том, чтобы совместить Магуайера, Гарфилда и Холланда в одном фильме: марвеловский мир не исключает существования параллельных вселенных, в каждой из которых есть свой Человек-паук.

* Враги Человека-паука не менее интересны, чем он сам - про них снимают отдельные фильмы. В прошлом году вышел фильм про Венома - инопланетную сущность, вселившуюся в героя Тома Харди. В следующем году выйдет «Морбиус» про ученого, который страдал от редкого заболевания крови, попытался его вылечить и в результате стал вампиром.