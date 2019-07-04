Владимир Путин: «Калужская область демонстрирует убедительные успехи»

Калужская область 5 июля отмечает 75-летний юбилей: этот день регион встретит большим праздником. В Калуге пройдут концерты, массовые гуляния с увлекательными мастер-классами, торговыми рядами и традиционным угощением, а также выступления творческих коллективов и другие культурные мероприятия.

С 75-летием образования Калужской области ее жителей поздравил президент России Владимир Путин. Глава государства вспомнил о славном прошлом региона и отметил, что сегодня области есть чем гордиться: развивается промышленность, привлекаются инвестиции, разрабатываются и применяются новые инновационные технологии.

«Во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. Они искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага, - подчеркнул президент в приветственной телеграмме. - Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях. Стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития. Вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств здесь уделяется неустанное внимание вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного, духовного наследия края. Желаю вам осуществления намеченных планов и всего самого доброго».

В день юбилея калужцы вспомнят самые знаменательные моменты из истории региона. Калуга считается родиной отечественной космонавтики: именно здесь сделал свои самые важные открытия Константин Циолковский. В честь выдающегося воздухоплавателя в 1967 году в Калуге был открыт Музей космонавтики. Регион гордится еще одним начинанием: 65 лет назад в Обнинске заработала первая в мире атомная станция. Обнинская АЭС положила начало эпохе мирного атома и дала толчок к развитию ядерной энергетики, а Обнинск стал первым в стране наукоградом. Область гордится своим званием интеллектуального региона и продолжает развивать отечественную науку.

Калужцев в день рождения области ждут праздничные народные гуляния, ярмаркки и выступления фольклорных коллективов.Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Беркут.

В день рождения региона 5 июля в Калужском областном драматическом театре пройдет торжественное собрание, посвященное юбилейной дате. А вечером калужцев ждут на концертной площадке «Гостиный двор», где начнется праздничный концерт «Соло с оркестром «Калужская летопись». У всех желающих будет возможность получить на память уникальный сувенир: на Калужском почтамте можно будет погасить открытки и почтовые карточки специальным штемпелем, выпущенным к 75-летию Калужской области. Здесь же откроется филателистическая выставка, где покажут редкие марки, посвященные Калужской области.

Торжества продолжатся и на следующий день: 6 июля в областном центре пройдут народные гуляния «Богатство земли Калужской». Жителей региона поздравят представители администрации области и другие официальные лица. Праздник откроется парадом районов: яркое шествие пройдет по центральной аллее городского парка. Здесь же, в парке, развернется ярмарочное подворье. Гости праздника посетят торговые ряды, мастер-классы мастеров декоративно прикладного искусства и выставки с традиционными яствами калужской земли. С юбилеем калужцев поздравят фольклорные, вокальные и танцевальные коллективы.