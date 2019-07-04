Медцентр мирового уровня появится в Ленинградской области в 2021 году

Медцентр мирового уровня появится во Всеволжском районе уже через три года, и по уровню своей оснащенности он сможет конкурировать с лучшими клиниками мира.

Новый многопрофильный комплекс должен войти в топ-3 медицинских организаций мира, и станет главным центром ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА». Цель проекта — создание медцентра нового поколения по принципу «замкнутого цикла». В комплекс общей площадью 200 тыс. кв. м войдут онкологический центр, многопрофильная клиника, центр реабилитации и спортивной медицины, центр ядерной медицины и учебный центр.

Более того, доставку всех материалов и лекарственных средств из складов в разные корпуса многопрофильной клиники будет осуществлять роботизированная техника. Специально для этого будут построены лифты, созданы маршруты оптимально быстрого перемещения. Все корпуса клиники будут соединены подземными галереями и переходами. Центр оборудуют двумя вертолетными площадками.

Одним из главных направлений работы станет качественно новое лечение онкозаболеванийФото: Соцсети

Как отметил глава Ленинградской области Александр Дрозденко, создание в Ленобласти крупнейшего в стране многопрофильного медицинского комплекса, аналогов которому нет в Европе, — значимый вклад не только в развитие региона, но и в систему здравоохранения в целом.

— Инвестиции со стороны частного бизнеса в возведение и организацию работы центра беспрецедентны для нашей страны. Многопрофильный медицинский комплекс будет обладать не только теми мощностями, которые необходимы для заботы о здоровье жителей Ленинградской области, — новый центр будет способен обеспечить доступную высококвалифицированную медицинскую помощь для тысяч граждан из других регионов России, — сказал он.

Планируется, что медицинский центр сможет ежегодно принять свыше 20 тысяч пациентов. Одним из главных направлений работы станет качественно новое лечение онкологических заболеваний. Планируется, что ежегодно в стационаре онкологического центра, который будет осуществлять 70 сеансов амбулаторной химиотерапии в день и 1500 полных курсов лучевой и комбинированной терапии за год, смогут проходить лечение 3500 человек.

На базе медицинского комплекса будут реализованы три направления лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия (один из ее методов будет обеспечен, благодаря созданию протонного центра последнего поколения). Кроме того, в состав комплекса войдет центр ядерной медицины, оснащенный передовыми ПЭТ-сканерами.

Оказывать помощь пациентам смогут около 2 тысячи высококвалифицированных врачей. По выделенным квотам будут приниматься и пациенты с полисами ОМС.