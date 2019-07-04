В Подмосковье безработный "нанял" полицейского, чтобы выбить 100 млн рублей несуществующего долга с предпринимателя

Сотрудникам полиции пришлось притворяться преступниками, чтобы отловить подмосковного представителя криминалитета. Подозреваемый искал исполнителя, который за 500 тысяч рублей согласится организовать похищение 48-летнего бизнесмена из города Видное. От него злоумышленнику требовались расписки о несуществующем долге в 100 миллионов рублей. Правоохранители "откликнулись" на криминальную заявку и поймали злоумышленника. Блестящая операция прошла на днях в Ленинском районе Московской области.

На организованной встрече безработный передал "подчиненному" данные предпринимателя, фотографии жертвы и его родственников, а также скромный задаток в двадцать тысяч рублей. Спустя несколько дней оперативник отчитался о проделанной работе и назначил встречу для получения гонорара, сообщил "КП" источник в правоохранительных органах.

Заказчик привез остаток суммы - 380 тысяч рублей - на парковку торгового центра на Симферопольском шоссе близ Подольска. Там 47-летний злоумышленник получил что хотел: кадры с инсценировкой похищения, видео с угрозами "жертве" и нужные расписки. Но сразу после этого был задержан.