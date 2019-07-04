Армянин, признавшийся в убийстве спецназовца ГРУ, объявлен в международный розыск

Больше месяца правоохранительные органы не могут найти Оганеса Айрапетяна, одного из трех братьев-армян, которые стали участниками массовой драки в Подмосковном Путилково 1 июня. В бойню, в которой принимали участие двое русских парней и 11 армян вмешался случайно проходивший мимо 24-летний спецназовец ГРУ Никита Белянкин. Он погиб от удара ножом в сердце. Молодого человека, прошедшего войну в Сирии, посмертно наградили медалью "За отвагу". За решетку угодили девять человек. При этом настоящий убийца, возможно, все это время находится на свободе.

Оганеса Айрапетяна, который накануне признался в том что именно в его руках был нож в четверг, 4 июля, объявили в международный розыск.

- Насколько мне известно, он находится на территории России. В последний раз его видели в Воронежской области. Он был готов сдаться в полицию, но в последний момент передумал и сбежал. Дело в том, что Оганес не верит в честное расследование, - рассказал "КП" Карен Нерсисян, адвокат семьи Айрапетян.

По версии Оганеса, нож он достал только после того, как Никита Белянкин трижды выстрелил в него из травматического пистолета. Адвокаты уверяют, что следы от пуль до сих пор видны на его шее и груди.

- Он за помощью медицинской обращался неофициально. Я объяснил ему, что нужно снять побои и зафиксировать все документально. Но он, кажется, не понимает, что время не на его стороне, - пояснил адвокат.

Прийти с повинной Оганеса призывает и отец.

- Сынок , перестань прятаться и расскажи всю правду, - обратился к сыну Ромик Айрапетян.

После той драки мужчина больше не видел троих своих сыновей. Двое из них сейчас находятся в СИЗО и им уже предъявлено обвинение в убийстве. Третий сын Оганес - в бегах.

Напомним, 1 июня Никита Белянкин заступился за двоих русских парней и погиб от ножевого ранения. В убийстве обвиняют пятерых человек, еще четверо стали фигурантами уголовного дела по статье "Хулиганство".

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