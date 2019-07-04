Сильная женщина: нам муж не нужен

С одной стороны, Великая Октябрьская революция победила не только буржуев, но и неравенство полов. Женщины в СССР наслаждались правом на труд наравне с мужчинами. И преимуществами, положенными трудовому человеку. Госпривилегии в СССР были интереснее традиционных женских.

Моя личная бабушка, например, участвовала в разработке резины для стыковочного устройства кораблей «Союз» и «Аполлон». «Космический презерватив изобретает», - шутил дедушка. За ударный соцтруд бабусе отвалили приличную недвижимость в Москве. Никакой муж бы бабушку так не обеспечил. Я благодарю её каждый месяц, когда мои друзья выпиливают из зарплаты по тридцать-пятьдесят тысяч на ипотеку или аренду.

Но с другой стороны, бывало по-разному.

«Дорогая Дарья, во многом статья "Без мужа, без детей…" правильна.

Моя мама была доктором филологических наук, членом-корреспондентом Академии наук Туркменской ССР, членом-корреспондентом Турецкого Лингвистического общества. 1 сентября 1972 года в "Комсомолке" на первой полосе была опубликована статья о ней и интервью с ней - напутствие студентам, начинающим учение…

Так вот, если бы она не вышла замуж за моего отца, не родила бы четверых детей, она бы была жива до сих пор, а не умерла бы в 62 года, как это произошло с нею.

Она благополучно работала в Москве после успешной защиты диссертации, ее ценили коллеги и научный руководитель. Мой отец - политэмигрант-коммунист из Ирана, был студентом. В 1949 году он приехал в Москву и женился на маме, уже кандидате наук. Очень скоро он стал уговаривать ее вернуться в Туркмению.Так мама оказалась в Ашхабаде.

…Она так и осталась "белой вороной", ее не понимали чинуши от науки, а она блестяще знала русский язык, как и туркменский, и множество других языков. Ее ели поедом из-за того, что она - женщина, да еще и со своим мнением. Ей не могли простить того, что её - ПЕРВУЮ в республике – избрали членом-корреспондентом турецкого лингвистического общества. Академия наук была настоящим террариумом. А она была талантливейшим человеком, незаурядной личностью.

Она сама мне говорила, что завидует старым девам: те спокойно могут заниматься наукой - у нее была такая приятельница в Латвии.

Мама умерла в 1984 году после гибели сына. Не смогла этого пережить. Семья выматывала ей нервы. Она очень близко к сердцу всё принимала. Папа к тому времени уже вернулся в Иран после исламской революции 1979 года. Он стал кандидатом наук, но ему, коммунисту, вроде бы человеку широких взглядов, тяжело было пережить то, что жена - доктор наук...

О маминой смерти он узнал из передачи туркменского радио.

Лучше бы она за него не вышла, а занималась наукой в Москве! Так горько, что замужество сломало ей жизнь. Это несомненно: можно быть счастливой, занимаясь любимым делом, даже без семьи.

Майя, уже пенсионерка, Санкт-Петербург».

Спасибо за письмо, дорогая Майя. Судьба вашей мамы похожа на судьбы тысяч выдающихся женщин, которые совместили «семью» и «творчество», но счастливыми не сделались. Да и пожили вообще маловато.

В последние годы психологи разных стран, не сговариваясь, публикуют исследования, мол, «старые девы» и вдовы живут дольше замужних старушек. А женатые старички – дольше своих жен. Погуглите – реально до фига.

Да, правильно: что отдает женщина семье? Свое здоровье (без детей семья неполная), свое время после работы (мужу нужен ужин), свой светлый ум (дети должны развиваться правильно). На фоне этих расходов про зарплату все как-то даже забывают. Пустяки какие – женская зарплата. А она ведь существует. И она всего на 30% меньше мужской.

А что у нас отдает мужчина? Только зарплату. Ну, или ее часть. Нет, он тоже, конечно, может жертвовать и временем, и здоровьем – факультативно. Однако зарплата – самая интимная мужская ценность, судя по тому, как у нас принято возмущаться «меркантильными бабами».

Не думайте, что такая картина только в России. Так во всех странах, где женщины не носят паранджу – от Италии до США. Но почему-то только у нас до сих пор ненавидят феминисток. Почему-то только у нас приняли закон о декриминализации домашнего насилия. Почему-то только у нас не поддерживают международные акты о защите прав женщин. Плохим танцорам скрепы мешают. Однако загнать женщин в семью уже не получится. Можно только заманить.

Дорогие читатели, я допускаю, что вы не согласны с моими наблюдениями. Что думаете? И рассказывайте мне истории о жизни – своей и ваших друзей и знакомых. Я всегда на стороне автора письма.

Пишите здесь и по адресу dariaz@kp.ru. Если опубликую – изменю имя, возраст, место действия, как обычно.